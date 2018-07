Bật mí những sự thật thú vị về các nhà lãnh đạo trên thế giới

Ở tuổi 43, Justin Trudeau đã là Thủ tướng của Canada nhưng thực sự ông không phải Thủ tướng trẻ tuổi nhất tại quốc gia này. Nhà lãnh đạo Canada trẻ tuổi nhất là Joe Clark, người nhậm chức khi chỉ mới 39 tuổi. Ảnh: Getty Thủ tướng Justin Trudeau còn từng là một ngôi sao điện ảnh khi xuất hiện trong bộ phim "The Great War", một bộ phim của đài CBC nói về vai trò của Canada trong Thế chiến I. Ông đóng vai Talbot Papineau - một luật sư và cũng là một người lính nổi tiếng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Twitter Khác với hình ảnh thông thường về các nhà lãnh đạo, Thủ tướng Canada thậm chí có cả hình xăm trên người. Ông đã xăm hình Trái Đất khi 20 tuổi và xăm thêm hình một con quạ Haida vào sinh nhật lần thứ 40. Ảnh: Twitter Tổng thống Ireland Michael D. Higgins nổi tiếng bởi sự thân thiện, dễ gần và tác phong bình dị trong cuộc sống thường ngày. Ông thậm chí còn đứng xếp hàng rút tiền ở một cây ATM như bao người khác. Ảnh: Twitter Tổng thống Ireland có hai chú chó là những người bạn trung thành. Chúng xuất hiện cùng ông mọi lúc mọi nơi từ cuộc sống thường ngày cho đến các hoạt động ngoại giao. Ảnh: Twitter Tổng thống Michael D. Higgins được yêu thích đến nỗi người ta làm cả những túi bọc ấm trà mang hình ông và sản phẩm này khá phổ biến ở các hộ gia đình. Ảnh: Twitter Nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic "ghi điểm" với người hâm mộ ở chung kết World Cup 2018 bởi sự gần gũi và thân thiện khi luôn đứng cùng hàng ghế với người hâm mộ, không bỏ lỡ trận bóng nào và luôn mặc chiếc áo in hình cờ Croatia. Ảnh: Twitter Tuy nhiên bà cũng là một nhà lãnh đạo rất bình dị và nghiêm túc khi đi máy bay hạng phổ thông và không nhận lương vào những ngày nghỉ làm. Ảnh: Twitter Không có nhiều người biết rằng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là fan của bộ truyện Harry Potter nổi tiếng khi không có tập nào mà ông chưa đọc. Ảnh: Huffington Post Ông Obama không uống cà phê và hiếm khi dùng đồ uống có cồn. Đồ uống yêu thích của ông là trà dâu rừng đen ướp lạnh. Tuy nhiên, ở Kenya - quê hương của cựu Tổng thống Mỹ, có hẳn một loại bia được đặt theo tên ông. Ảnh: Getty Tổng thống Nga Putin nổi tiếng là một người yêu động vật. Ông có một con chó Labrador màu đen tên là Konni, một con chó Akita Inu tên là Yume và một con chó Karakachan tên là Buffy. Ảnh: Getty Ông Putin cũng là người dành tình yêu to lớn cho thể thao. Tổng thống Nga không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để phát triển các môn thể thao tại quốc gia này. Năm 2010, ông từng ký một hợp đồng với "ông trùm" giải đua xe F1 Bernie Ecclestone để mang môn thể thao này tới Nga trong 7 mùa từ năm 2014 - 2020 tại Sochi. Ảnh: Reuters Ngoài hình ảnh mạnh mẽ thường thấy, ông chủ điện Kremlin còn gây ấn tượng bởi khả năng âm nhạc. Ông Putin từng thể hiện khả năng đánh đàn và hát trong một sự kiện từ thiện ở St. Petersburg ngày 10/12/2010. Ảnh: AP Thủ tướng Đức Angela Merkel từng làm công việc pha chế rượu trong các buổi tiệc ở trường khi còn học đại học. Bà cũng nổi tiếng là người hâm mộ bóng đá khi thường xuyên ghé thăm đội tuyển Đức để chúc mừng họ sau mỗi chiến thắng. Ảnh: Time Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi 8.200 chuyến tàu Amtrak, tương đương với quãng đường hơn 3 triệu km từ nhà ông ở Delaware tới Washington DC trong mấy chục năm làm việc của mình mà không cần tới xe công vụ đưa đón. Ảnh: Shutterstock Ông Joe Biden cũng chia sẻ ông rất thích những “hình chế” hài hước về tình anh em thân thiết giữa ông và cựu Tổng thống Obama khi hai người còn đương nhiệm. Ảnh: Business Insider Thủ tướng Albania Edi Rama từng là một nghệ sỹ chuyên nghiệp trước khi tham gia chính trường. Năm 2000, khi còn là thị trưởng thủ đô Tirana, ông đã đem ý tưởng của mình biến những bức tường bê tông xám xịt trong thành phố thành một nơi rực rỡ bằng cách sơn lên chúng những gam màu tươi sáng./. Ảnh: Shutterstock

