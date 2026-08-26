Bất ổn ở miền Nam Thái Lan: Thủ tướng Anutin chỉ đạo cải tổ tình báo, siết an ninh

Phát biểu với báo giới vào sáng 26/8 về diễn biến an ninh cuối tuần qua, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận định công tác tình báo cần phải được cải tổ toàn diện khi có tới khoảng 100 vụ đốt phá, phóng hỏa diễn ra cùng lúc mà không bị phát hiện trước, cho thấy các nhóm đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hình ảnh đốt phá tại một của hàng tiện lợi 7/11 ở miền Nam Thái Lan (Ảnh: Bangkok Post)

Trước tình hình này, Thủ tướng Anutin khẳng định sẽ trực tiếp can thiệp, quyết định thay đổi nhân sự và điều chỉnh chiến thuật, đồng thời nhấn mạnh hai phương hướng tiếp cận chính trị và quân sự phải được triển khai song song trong sự thống nhất.

Trong khi đó, ông Thanut Suvarnananda, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình miền Nam kiêm Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thái Lan, cho rằng chuỗi vụ tấn công được kích hoạt bởi nhiều yếu tố kết hợp. Bên cạnh ý đồ tạo thế mạnh trên bàn đàm phán trước vòng đàm phán vào cuối tháng 10 và việc tranh thủ thời điểm luân chuyển quân sự để thăm dò sơ hở, làn sóng bạo lực này còn có dấu hiệu liên quan đến sự trả đũa của các nhóm tội phạm sau khi bị chính phủ triệt phá nhiều vụ buôn lậu ma túy và hàng cấm lớn tại Pattani và Narathiwat. Ngoài ra, thời tiết mùa mưa cũng khiến các nhóm đối tượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hành vi đốt phá xe cộ, trụ sở chính quyền địa phương mang tính chất gây nhiễu loạn.

Để giải quyết triệt để tình trạng này, chính quyền Thái Lan đang xem xét tái cơ cấu lực lượng, xây dựng các mô hình "vùng an toàn" và đặc biệt chú trọng hợp tác biên giới với Malaysia.

Thiết lập các khu vực kiểm soát an ninh tại miền Nam Thái Lan (Ảnh: Bangkok Post)

Với vai trò là bên trung gian hòa giải cho tiến trình hòa bình, Malaysia được kỳ vọng sẽ phối hợp cùng Thái Lan thắt chặt tuần tra và giám sát khu vực biên giới chung, nhằm ngăn chặn triệt để các đối tượng bạo động di chuyển qua lại giữa hai nước để lẩn tránh lực lượng chức năng.

Hàng loạt vụ nổ, phóng hỏa, đốt phá và cướp có vũ trang đã xảy ra tại nhiều địa điểm ở ba tỉnh miền Nam Thái Lan gồm Yala, Pattani và Narathiwat trong nhiều ngày qua, gây thiệt hại nhiều tài sản, cơ sở hạ tầng và làm ít nhất 2 người bị thương. Giới chức Thái Lan đã siết chặt an ninh và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại một số khu vực.