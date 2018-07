Bầu cử Campuchia: Đảng CPP công bố cương lĩnh tranh cử

Ngày 29/7/2018, người dân Campuchia sẽ tiến hành tổng tuyển cử. Đây là cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước Campuchia, bởi nó xác định tương lai của đất nước. Với mục tiêu đưa Campuchi phát triển ổn định và thịnh vượng, đảng Nhân dân Campuchia đã công bố cương lĩnh tranh cử với nhiều điểm mới, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ.

Các áp phích vận động bầu cử trên đường phố Campuchia. Ảnh: Reuters.

Cương lĩnh tranh cử mới của đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền gồm 11 điểm, bao gồm “Củng cố đoàn kết toàn dân tộc, tuân thủ Hiến pháp, bảo vệ chế độ Quân chủ; đề cao chủ nghĩa dân chủ, tự do đa đảng; đảm bảo tôn trọng nhân quyền, tuân thủ pháp luật và công bằng xã hội”; “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và an ninh quốc gia”; “Phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng bền vững 07%/năm và phân chia công bằng các thành quả kinh tế này, đồng thời tiếp tục duy trì tỷ lệ giảm đói nghèo ở mức hơn 01%/năm”…

Phát biểu trước thềm cuộc bầu cử, Thủ tướng Campuchia Hunsen khẳng định “luôn đặt lợi ích của người dân Campuchia lên hàng đầu” và sẽ kiên định mục tiêu này nếu đảng Nhân dân Campuchia của ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới.

Dự kiến sẽ có 1.036 nhà quan sát trong nước đến từ các hiệp hội, tổ chức ở 25 tỉnh, thành trong cả nước, và 220 quan sát viên quốc tế đại diện cho 52 quốc gia đến từ 5 châu lục trên thế giới sẽ tham gia quan sát cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 29/7 tới. Phát ngôn viên của Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) Dem Sovannarom cho biết cũng sẽ có hơn 80.000 quan sát viên đến từ 20 đảng phái chính trị cũng sẽ quan sát quá trình bầu cử quốc hội.

Theo NEC, đại đa số các quan sát viên đăng ký lần này đến từ Trung Quốc, Indonesia và một số tổ chức quốc tế. Các nước khác gửi đại diện đến quan sát cuộc bầu cử gồm Myanmar, Singapore, Việt Nam, Pakistan, Timor Leste, Philippines, Brunei và Thái Lan.

Cuộc tổng tuyển cử ngày 29/7 tới có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước Campuchia khi nó xác định đảng nào sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước Campuchia phát triển thịnh vượng. Mong muốn của người dân Campuchia là cuộc sống của họ được chăm lo, an sinh xã hội đảm bảo và đời sống vật chất tinh thần được đảm bảo.

Thực tế đã chứng minh rằng trong hơn 39 năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia đã luôn đồng cam cộng khổ với nhân dân, nỗ lực khắc phục khó khăn, gian khổ để giành được các thành tựu lịch sử, đưa đất nước thoát khỏi cái bóng đen tối nhất của quá khứ và tiến tới giai đoạn phát triển đáng tự hào trên mọi lĩnh vực trong hòa bình, độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Kinh tế Campuchia phát triển ổn định. 6 tháng đầu năm 2018, tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định, an ninh, trật tự và an toàn xã hội Campuchia luôn được đảm bảo. Kinh tế vĩ mô Campuchia tiếp tục phát triển theo đà tăng trưởng của quý IV năm 2017, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, các chính sách an sinh, xã hội được quan tâm, chú trọng.

Những thành tựu này đã ghi dấu ấn của một Campuchia mới không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực như đường, cầu, hệ thống thủy lợi, nước sạch, giếng nước, điện, nhà máy, nông trường, công trình lớn nhỏ, trường học, bệnh viện, đền chùa…Mọi tầng lớp nhân dân trên đất nước Campuchia ngày càng có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm và kiếm thu nhập nâng cao đời sống bản thân.

Mới đây nhất, Campuchia đã được bầu làm Ủy viên Hội đồng Kinh tế, Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) với 183/188 phiếu ủng hộ. Và điều quan trọng, mọi người dân Campuchia được sống trong an lành, thịnh vượng với nhiềm tin vào tương lai phía trước.

Tiếp tục mục tiêu trên, trong cương lĩnh tranh cử mới, đảng Nhân dân Campuchia khẳng định sẽ ưu tiên quyền lợi của người dân, đặc biệt là tầng lớp nông dân, công nhân. Cụ thể sẽ không đánh thuế đối với đất nông nghiệp của nông dân tăng gia sản xuất nông nghiệp theo tính chất gia đình, giúp nông dân mở rộng sản xuất nông nghiệp và tìm thị trường tiêu thụ nông sản với giá cả hợp lý. Người dân không có đất sẽ được nhận đất để xây dựng nơi cư trú và tăng gia sản xuất thông qua chương trình cấp ưu đãi đất xã hội.

Đảng Nhân dân Campuchia chủ trương tăng lương tháng cho công nhân và người lao động kèm theo nhiều loại tiền phúc lợi khác để nâng cao tính chất công việc và bảo vệ nghề nghiệp cho công nhân và người lao động. Cùng với đó, các tiểu thương kinh doanh ở khu vực đất do nhà nước quản lý có thể nhượng quyền quản lý sử dụng và thừa kế lại cho con cháu hoặc cho người khác mà không giới hạn nhiệm kỳ.

Cương lĩnh tranh cử của đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền cũng nhấn mạnh rõ “Mọi tầng lớp thanh niên Campuchia đều có cơ hội được đào tạo công ăn việc làm và tham gia vào mọi quyết định ở cả cấp trung ương và địa phương”, để tạo tiền đề, sức trẻ cho xây dựng và phát triển đất nước.

Những thành tựu to lớn này đã và đang tạo thêm động lực cho nhân dân Campuchia tiếp tục tiến bước. Cộng đồng quốc tế hy vọng đất nước Campuchia sẽ tiếp tục vững bước phát triển trong giai đoạn mới với sự thịnh vượng và phồn vinh cho người dân xứ sở hoa Champa./.

