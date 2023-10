Bầu cử New Zealand: Tỷ lệ ủng hộ Công đảng cầm quyền bất ngờ tăng

Kết quả cuộc thăm dò dư luận công bố vào tối qua do Newshub Reid Research tiến hành cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho Công đảng cầm quyền tăng thêm 1 điểm, lên 27,5 điểm. Không chỉ vậy, tỷ lệ ủng hộ hai đảng có nhiều khả năng sẽ liên minh với Công đảng gồm Đảng Xanh và đảng của người Maois cũng đều tăng với tỷ lệ ủng hộ lần lượt đạt 14,9% và 2,7%. Như vậy, nếu 3 đảng này liên minh với nhau thì có thể sẽ giành được 57 ghế tại Quốc hội.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân tộc đối lập đạt 34,5% nên nếu đảng này liên minh với đảng ACT, hiện đang nhận được 8,8% người ủng hộ thì có thể đạt giành được 54 ghế tại Quốc hội.

Cuộc đua giành quyền thành lập chính phủ tại New Zealand đang ngày càng cam go (Nguồn 1News).

Với kết quả thăm dò này, cả liên minh của Công đảng cầm quyền và đảng Dân tộc đối lập đều đang tiến gần hơn đến khả năng có thể giành được 61 ghế trong Quốc hội-để có quyền thành lập chính phủ.

Hiện tại, dư luận đang rất quan tâm tới vai trò của đảng New Zealand First, hiện đang chiếm 6,8% số phiếu ủng hộ. Tuy vậy hiện tại lãnh đạo đảng New Zealand First và lãnh đạo Công đảng là Thủ tướng Chris Hipkins đều bác bỏ khả năng cùng tham gia liên minh.

Trong khi đó, đảng Dân tộc đối lập tuy cũng không mặn mà với khả năng liên minh với đảng New Zealand First song cũng không loại trừ khả năng này khi không có sự lựa chọn tốt hơn.

Tuy vậy, dư luận cũng đang tính đến phương án New Zealand có thể có Quốc hội treo khi không có đảng phái nào giành đủ đa số ghế tại Quốc hội. Và với kết quả thăm dò mới nhất này thì điều này chỉ có thể được khẳng định sau khi người dân nước này đi bỏ phiếu vào thứ bảy tới, ngày 14/10.