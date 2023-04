Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ê-kíp cho chiến dịch tái cử của ông Biden gồm những ai?

Tuyên bố tái tranh cử của liên danh Biden-Harris được đưa ra trong một băng ghi hình với tiêu đề “Tự do” và nội dung giống với chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Biden đó là đấu tranh cho “linh hồn của đất nước”, đoàn kết đất nước và ủng hộ tầng lớp trung lưu.

Đoạn băng ghi hình bắt đầu bằng những hình ảnh của cuộc bạo loạn hôm 06/01 tại tòa nhà quốc hội Mỹ với thông điệp nhấn mạnh tới tự do và đặc biệt là tự do cá nhân đồng thời kêu gọi nỗ lực đấu tranh cho nền dân chủ Mỹ và không coi đó là một vấn đề mang tính chất đảng phái. Ông Biden tuyên bố ra tranh cử nhiệm kỳ 2 nhằm bảo vệ tự do cá nhân, nền dân chủ, quyền bầu cử và các quyền dân sự khác của người dân Mỹ.

Ông Biden tiếp tục sát cánh với bà Harris trong chiến dịch tái tranh cử (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố tái tranh cử của ông Biden được đưa ra tròn 4 năm khi ông tuyên bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 và đã chiến thắng trước đối thủ thuộc đảng Cộng hòa khi đó là cựu Tổng thống Donald Trump.

Cùng với việc tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2, đội ngũ của Tổng thống Biden cũng công bố các thành viên chủ chốt ban đầu trong chiến dịch tranh cử của mình. Danh sách này bao gồm: quản lý chiến dịch tranh cử: Julie Chávez Rodríguez và phó quản lý chiến dịch tranh cử Quentin Fulks.

Một số người khác được chỉ định vào vị trí đồng chủ trì chiến dịch tranh cử bao gồm các Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth, Chris Coons, các Hạ nghị sỹ Lisa Blunt-Rochester, Jim Clyburn, Veronica Escobar, Thống đốc Gretchen Whitmer và Giám đốc Điều hành hãng phim DreamWorks, ông Jeffrey Katzenberg.

Liên danh Biden - Harris tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2 trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Biden chỉ ở mức khoảng 40% trong hầu hết các cuộc khảo sát. Số người ủng hộ những gì đương kim Tổng thống đang làm chỉ ở mức 44% trong khi tỉ lệ không ủng hộ là 56%, theo một khảo sát mới nhất của Fox News.

Một số vấn đề quốc tế được cho là ảnh hưởng tới tín nhiệm của chính quyền Biden bao gồm đại dịch Covid-19, việc Triều Tiên gia tăng thử tên lửa đạn đạo, cuộc chiến ở Ukraine, và Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như việc nước này thúc giục các nước tránh sử dụng đồng đô la Mỹ và ủng hộ Đài Loan.

Về đối nội, ông Biden cũng đang bị điều tra về việc xử lý các tài liệu mật và bị chỉ trích trong một số vấn đề bao gồm tỉ lệ tội phạm cao tại các thành phố, số người di cư gia tăng tại biên giới với Mexico và việc con trai ông Biden đầu tư vào một công ty năng lượng của Ukraine và có liên quan tới Trung Quốc.

Ông Biden bước vào chiến dịch tái tranh cử trong bối cảnh nhiều ứng cử viên đảng Cộng hòa đã ra tranh cử, đáng chú ý là cựu Tổng thống Donald Trump, Thống đốc Nikki Haley, và Thượng nghị sỹ Tim Scott.

Trong khi đó, không nhiều ứng cử viên đảng Dân chủ đã tuyên bố ra tranh cử và những người này được dự báo khó có thể vượt qua được ông Biden để giành được đề cử chính thức của đảng Dân chủ./.