Bế mạc Hôi nghị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông ASEAN lần thứ 19

Sau 2 ngày làm việc tích cực với nhiều phiên họp toàn thể và với các đối tác, chiều 25/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ASEAN lần thứ 19 (TELMIN 19) đã bế mạc. Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Kommasith chủ trì họp báo thông báo kết quả thành công của hội nghị.

Họp báo thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Truyền tohong ASEAN 2019.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Kommasith cho biết, với chủ đề “Kết nối thông minh cho Chuyển đổi số ASEAN”, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông các nước ASEAN lần thứ 19 đã thống nhất và thông qua nhiều vấn đề quan trọng như: thay đổi tên Hội nghị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông các nước ASEAN thành Hội nghị bộ trưởng Kỹ thuật số các nước ASEAN (gọi tắt là ADGMIN) và đổi tên Hội nghị quan chức cấp cao Thông tin và Truyền thông các nước ASEAN thành Hội nghị quan chức cấp cao kỹ thuật số các nước ASEAN (gọi tắt ADGSOM) để phù hợp với vai trò phát triển và chuyển đổi sang kỹ thuật số. Hội nghị thống nhất thông qua tài liệu phạm vi của Bộ trưởng kỹ thuật số (TOR of ADGMIN) và nhiệm vụ, phạm vi của quan chức cấp cao kỹ thuật số, để triển khai và khuyến khích việc hợp tác trong một số lĩnh vực liên quan ngày càng hiệu quả hơn; thống nhất tăng cường hợp tác để tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể 2020 một cách tốt nhất và chuẩn bị cho kế hoạch tổng thể năm 2025, đưa ASEAN phát triển theo hướng chiến lược kinh tế xã hội kỹ thuật số, bảo đảm sự an toàn, bền vững của cộng đồng ASEAN.



Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ hợp tác nghiên cứu quản lý thông tin số liệu kỹ thuật số và thống nhất tiếp tục hợp tác nghiên cứu chính sách trao đổi cơ chế truyền dữ liệu xuyên quốc gia giữa các thành viên ASEAN, thông qua phương hướng của ASEAN để tăng cường hợp tác hệ thống truyền tải xuyên đại dương và khuôn khổ hợp tác của ASEAN trong việc quản lý xã hội.

Hội nghị cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với đề xuất xây dựng trung tâm ngăn ngừa và xử lý tình huống khẩn cấp máy tính của ASEAN (ASEAN CERT) để nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp và chia sẻ thông tin giữa trung tâm trên của ASEAN với các đối tác, hoan nghênh sự hoàn tất dự án của Lào trong việc phát triển dịch vụ điện tử và kêu gọi sự tham gia của tư nhân trong việc quản lý thông tin mạng xã hội, bảo đảm an toàn và chuyển sang cơ chế tự động; Hoan nghênh việc thực hiện dự án từ tầm khu vực đến các nước thành viên của ASEAN, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề chiến lược phát triển kỹ thuật số ASEAN, cũng như phương hướng phát triển kỹ thuật số tại mỗi nước để thúc đẩy sự phát triển, tăng trưởng kinh tế cũng như sự hội nhập khu vực và quốc tế.

Ngoài chương trình làm việc nội bộ, Hội nghị còn có các phiên làm việc với từng nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Uỷ ban Châu Âu và Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) và thông qua các chương trình, hoạt động hợp tác năm 2020, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hợp tác trao đổi chính sách và quản lý công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thông qua các công nghệ mới, nâng cao năng lực đối với các rủi ro về an ninh mạng.

Tại hội nghị lần này, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu đã có các buổi gặp gỡ và làm việc song phương với Bộ trưởng các nước Lào, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin cũng như các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới. Đặc biệt là các vấn đề nhằm cụ thể hoá sáng kiến về phát triển hệ sinh thái 5G, hợp tác và chia sẻ thông tin về an toàn an ninh mạng, đổi mới sáng tạo số và hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ.

Hội nghị Bộ trưởng kỹ thuật số và các Hội nghị bên lề với các đối tác lần thứ 20 sẽ được tổ chức tại Malaysia vào năm tới./.