Bỉ thu hồi khẩu trang y tế kém chất lượng nhập từ Trung Quốc

UZ Leuven, bệnh viện hàng đầu tại Bỉ, quyết định thu hồi trên 3000 khẩu trang có xuất xứ từ Trung Quốc vì lý do không đạt tiêu chuẩn quy định. Trưởng ban phòng ngừa UZ Leuven, Herman Devrieze, đã xác nhận điều này vào tối ngày 29/3. Theo kênh truyền hình Één (Bỉ), lý do được đưa ra là khẩu trang này không che kín vùng mũi và các lớp lọc không đủ bảo vệ.

Ảnh: healthcare-executive.be

Ông Devrieze kêu gọi tất cả các bên liên quan hết sức cẩn trọng đối với vật tư y tế nhập khẩu hay viện trợ. Theo ông, thậm chí ngay cả khi nhu cầu về vật tư y tế rất cao, cũng không nên chấp nhận tất cả những gì được cung cấp vì điều đó liên quan đến tính mạng của nhân viên y tế và bệnh nhân. “Khi hành xử một cách nóng vội, chúng ta sẽ rước hoạ vào thân”, ông nói.

Kênh één cho biết trên số khẩu trang này là của Trung Quốc quyên tặng. Theo trang nd.nl, nhờ “sự can thiệp cá nhân của nhà vua Bỉ” gần đây, Trung Quốc đã ngỏ lời tặng Bỉ 500.000 khẩu trang y tế và 30.000 bộ kit xét nghiệm để giúp Bỉ tháo gỡ cuộc khủng hoảng COVID-19. Trên trang web của Bộ trưởng Y tế Bỉ Maggie De Block, bà Block chia sẻ số vật tư y tế này do Quỹ Alibaba và Jack Ma gửi tặng. Năm 2015, nhà vua Bỉ Philippe đã đến thăm Trung Quốc và trong chuyến công du gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ông cũng đã gặp tỉ phú Jack Ma.

Bà Block còn viết: “Đội ngũ y tế của chúng ta đứng trên tuyến đầu trong cuộc chiến với virus corona chủng mới, vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ họ ở mức tốt nhất có thể.”

Tương tự, vào ngày 28/3, nước láng giềng Hà Lan tuyên bố thu hồi 600.000 chiếc khẩu trang Trung Quốc đã phân phối cho các bệnh viện vì phát hiện không đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ cần thiết. Số khẩu trang này nằm trong lô hàng 1,3 triệu khẩu trang FFP2 nhập từ một nhà sản xuất Trung Quốc. Bộ Y Tế Hà Lan quyết định sẽ không sử dụng bất cứ sản phẩm nào trong lô hàng này.

Trước đó, vào ngày 26/3, theo trang euractiv.com, Tây Ban Nha tuyên bố trả lại 9000 kit xét nghiệm lỗi nhập đợt đầu từ Trung Quốc khi số nạn nhân tử vong do COVID-19 tại nước này vượt ngưỡng 4000 người. Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định ngừng sử dụng bộ kit xét nghiệm Covid-19 nhanh do công ty Bioeasy Biotechnology tại Thâm Quyến sản xuất do các bộ kit xét nghiệm này cho kết quả chính xác dưới 30%.

CH Séc cũng gặp vấn đề tương tự với bộ kit xét nghiệm COVID-19 nhập từ Trung Quốc. Theo trang tin praguemorning.cz, đến 80% trong 300.000 dụng cụ xét nghiệm nhanh nhập từ Trung Quốc cho kết quả không chính xác.

Sau khi tình hình dịch bệnh trong nước tạm lắng, Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai viện trợ và xuất khẩu hàng triệu khẩu trang y tế và vật tư y tế đến hẩu khắp thế giới.

Trung Quốc cam kết tặng EU 2 triệu khẩu trang phẫu thuật, 200.000 khẩu trang N95 và 50.000 bộ kit xét nghiệm. Đây có thể coi là hành động 'đáp lễ' sự giúp đỡ nhiệt thành mà Trung Quốc đã nhận được từ EU gần đây. Trong tháng 1/2020, EU đã viện trợ cho Trung Quốc 50 tấn vật tư y tế.

Các nước châu Âu đang tiếp nhận vât tư y tế từ Trung Quốc gồm có Serbia, Pháp, CH Séc, Anh, Bỉ, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha, Áo...

Theo các chuyên gia, động cơ chính của Trung Quốc trong việc đẩy mạnh viện trợ và xuất khẩu vật tư y tế là nhằm củng cố uy tín của mình trên trường quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng sản phẩm đang là vật cản cho những nỗ lực này của Trung Quốc./.