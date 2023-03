Biểu tình lan rộng tại Hy Lạp sau thảm họa đường sắt

Báo cáo của cơ quan chức năng cho biết ít nhất 57 người trong đó có nhiều sinh viên đại học bị thiệt mạng khi một đoàn tàu chở khách đâm một tàu chở hàng vào rạng sáng 28/2 vừa qua.

Các cuộc biểu tình trong ngày 3/3 lan rộng ở nhiều thành phố trong đó cuộc biểu tình lớn nhất lên tới hàng nghìn người diễn ra ở thành phố Larissa, miền trung Hy Lạp, gần với địa điểm xảy ra vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng này. Trước đó, cuộc biểu tình tại thủ đô Athens trước tòa nhà quốc hội, đã buộc cảnh sát phải bắn đạn hơi cay và pháo sáng để giải tán đám đông và một số đối tượng quá khích khi ném bom xăng vào lực lượng chức năng cũng như có các hành vi gây hấn.

Người dân Hy Lạp biểu tình (Ảnh: Sfchronicle)

Truyền thông nước này cho biết, các cuộc biểu tình do các nhóm cánh tả và nhiều sinh viên lên tiếng phản đối mạng lưới đường sắt của Hy Lạp thiếu các biện pháp an toàn gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Tempe, cách thủ đô Athens 380 km (235 dặm) về phía Bắc đã gây chấn động cả nước và đặt ra nhiều nghi vấn những thiếu sót về an toàn trong mạng lưới đường sắt của nước này.

Tới nay, các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong các đống đổ nát. Các dịch vụ đường sắt ở nhiều nơi trên toàn quốc dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động bởi nhiều cuộc đình công được lên kế hoạch vào cuối tuần này./.