Biểu tình quy mô lớn tại Séc thách thức vai trò Liên minh cầm quyền

Cuộc biểu tình do tổ chức Triệu khoảnh khắc vì dân chủ (Million Moments for Democracy) tổ chức với khẩu hiệu "Chúng ta sẽ không để tương lai của mình bị đánh cắp", diễn ra từ 15h chiều và ​​kéo dài trong hơn 2 tiếng. Ban tổ chức cho biết ước tính ban đầu có khoảng 250.000 người tham dự sự kiện này. Những người biểu tình mang theo cờ của Cộng hòa Séc, Liên minh châu Âu (EU), NATO và Ukraine, cùng với các biểu ngữ chỉ trích chính phủ và bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Petr Pavel.

Đại diện ban tổ chức cho biết các bước đi hiện tại của chính phủ đang làm xói mòn các nguyên tắc dân chủ, đồng thời phản đối việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn diễn biến phức tạp và đặt ra những thách thức về an ninh.

Người đứng đầu tổ chức Triệu khoảnh khắc vì dân chủ, Mikuláš Minář, đã phản bác những lời chỉ trích chính phủ và kêu gọi người dân bảo vệ tương lai của đất nước. Quy mô cuộc biểu tình nhanh chóng ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông chung, nhiều khu vực trở nên quá tải, ùn tắc. Cơ quan chức năng cũng được huy động bao gồm hàng trăm tình nguyện viên, cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên y tế và các nhân viên khẩn cấp túc trực.

Thủ tướng Babiš đã trở lại nắm quyền sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 10/2025 và Liên minh với các Đảng phái cực hữu. Một số trong đó có quan điểm được giới chuyên gia nhận định là cực đoan, đã tham gia định hình lại các chính sách đối ngoại và đối nội của quốc gia so với chính phủ tiền nhiệm. Thủ tướng Babiš đã phản đối một số chính sách quan trọng của Liên minh châu Âu về môi trường và di cư, đồng thời bác bỏ mọi khoản viện trợ tài chính cho Ukraine và các bảo lãnh cho các khoản vay của EU dành cho nước này.