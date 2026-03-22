  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Biểu tình quy mô lớn tại Séc thách thức vai trò Liên minh cầm quyền

Chủ Nhật, 06:54, 22/03/2026
VOV.VN - Hàng trăm nghìn người đã tập trung tại khu vực Letná, Praha vào chiều 21/3 để tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm chống lại chính phủ của Thủ tướng Séc Andrej Babiš. Đây là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ năm 2019.

Cuộc biểu tình do tổ chức Triệu khoảnh khắc vì dân chủ (Million Moments for Democracy) tổ chức với khẩu hiệu "Chúng ta sẽ không để tương lai của mình bị đánh cắp", diễn ra từ 15h chiều và ​​kéo dài trong hơn 2 tiếng. Ban tổ chức cho biết ước tính ban đầu có khoảng 250.000 người tham dự sự kiện này. Những người biểu tình mang theo cờ của Cộng hòa Séc, Liên minh châu Âu (EU), NATO và Ukraine, cùng với các biểu ngữ chỉ trích chính phủ và bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Petr Pavel.

bieu tinh quy mo lon tai sec thach thuc vai tro lien minh cam quyen hinh anh 1
Ước tính khoảng 250.000 người tập trung tại Letná vào chiều 21/3 để biểu tình phản đối chính phủ.

Đại diện ban tổ chức cho biết các bước đi hiện tại của chính phủ đang làm xói mòn các nguyên tắc dân chủ, đồng thời phản đối việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn diễn biến phức tạp và đặt ra những thách thức về an ninh.

Người đứng đầu tổ chức Triệu khoảnh khắc vì dân chủ, Mikuláš Minář, đã phản bác những lời chỉ trích chính phủ và kêu gọi người dân bảo vệ tương lai của đất nước. Quy mô cuộc biểu tình nhanh chóng ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông chung, nhiều khu vực trở nên quá tải, ùn tắc. Cơ quan chức năng cũng được huy động bao gồm hàng trăm tình nguyện viên, cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên y tế và các nhân viên khẩn cấp túc trực.

Thủ tướng Babiš đã trở lại nắm quyền sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 10/2025 và Liên minh với các Đảng phái cực hữu. Một số trong đó có quan điểm được giới chuyên gia nhận định là cực đoan, đã tham gia định hình lại các chính sách đối ngoại và đối nội của quốc gia so với chính phủ tiền nhiệm. Thủ tướng Babiš đã phản đối một số chính sách quan trọng của Liên minh châu Âu về môi trường và di cư, đồng thời bác bỏ mọi khoản viện trợ tài chính cho Ukraine và các bảo lãnh cho các khoản vay của EU dành cho nước này.

Hải Đăng/VOV-Praha
Kiều bào Séc: Một lòng hướng về Ngày hội non sông

VOV.VN - Trong không khí cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kiều bào tại Cộng hòa Séc gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước, một Việt Nam hùng cường, được dẫn dắt bởi những đại biểu ưu tú nhất của nhân dân.

VOV.VN - Trong không khí cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kiều bào tại Cộng hòa Séc gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước, một Việt Nam hùng cường, được dẫn dắt bởi những đại biểu ưu tú nhất của nhân dân.

Séc bác bỏ khả năng chi 3,5% GDP cho quốc phòng theo NATO

VOV.VN - Gạt bỏ lộ trình tăng ngân sách quốc phòng lên mức 3,5% GDP của Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thủ tướng Séc Andrej Babis khẳng định chính phủ mới sẽ ưu tiên tài chính cho người dân, vấn đề an sinh xã hội thay vì cuộc đua vũ trang hay các khoản viện trợ ưu tiên cho Ukraine. 

VOV.VN - Gạt bỏ lộ trình tăng ngân sách quốc phòng lên mức 3,5% GDP của Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thủ tướng Séc Andrej Babis khẳng định chính phủ mới sẽ ưu tiên tài chính cho người dân, vấn đề an sinh xã hội thay vì cuộc đua vũ trang hay các khoản viện trợ ưu tiên cho Ukraine. 

Tổng thống Séc tham dự cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/2, Tổng thống Séc Petr Pavel cùng khoảng 800 người đã tập trung tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc để tham gia cuộc biểu tình "Cùng nhau vì Ukraine", kỷ niệm 4 năm kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra.

VOV.VN - Ngày 21/2, Tổng thống Séc Petr Pavel cùng khoảng 800 người đã tập trung tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc để tham gia cuộc biểu tình "Cùng nhau vì Ukraine", kỷ niệm 4 năm kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra.

