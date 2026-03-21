Hỏa hoạn tại khu phức hợp công nghiệp ở Séc có dấu hiệu tấn công khủng bố

Cơ sở này là nơi đặt trụ sở của công ty công nghệ quốc phòng LPP Holding, được cho là mục tiêu tấn công do có quan hệ đối tác với các nhà sản xuất vũ khí của Israel. Bộ trưởng Metnar đã xác nhận trên mạng xã hội rằng, đã triệu tập một nhóm chuyên trách xử lý khủng hoảng để giải quyết tình hình. Ông nhấn mạnh có khả năng vụ việc này có liên quan đến một vụ tấn công khủng bố, đồng thời lưu ý, mặc dù vụ việc gây ra thiệt hại to lớn về tài sản nhưng chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

Cuộc điều tra đã được Trung tâm Quốc gia Chống Khủng bố, Chủ nghĩa Cực đoan và Tội phạm Mạng (NCTEKK) tiếp quản, phối hợp với Văn phòng Viện Kiểm sát Praha. Cả cơ quan phản gián dân sự (BIS) và tình báo quân sự (VZ) cũng tham gia vào cuộc điều tra. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của quốc tế sau khi một nhóm tự xưng là "Phe Động đất" lên tiếng nhận trách nhiệm. Nhóm này mô tả địa điểm Pardubice là trung tâm sản xuất vũ khí quan trọng của Israel và tuyên bố vụ đốt phá nhằm phản đối cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza.

Thiệt hại của vụ hỏa hoạn ước tính lên tới hàng chục triệu kuron (Ảnh: czk)

Trước đó, Công ty LPP Holding đã công bố kế hoạch phát triển và sản xuất máy bay không người lái tại khu phức hợp Pardubice, hợp tác với tập đoàn quốc phòng khổng lồ Elbit Systems của Israel. Cơ sở này được dự định sẽ đóng vai trò là trung tâm cho các dự án quốc phòng của khu vực. Đại diện công ty này cũng khẳng định, việc hợp tác với Israel chưa bao giờ diễn ra và không có bất kỳ máy bay không người lái nào được sản xuất ở đây.

Thủ tướng Andrej Babiš nhận định, các báo cáo này là rất nghiêm trọng và xác nhận ông đang liên lạc chặt chẽ với các cơ quan an ninh. Một cuộc điều tra chuyên sâu đang được tiến hành và Bộ trưởng đang phối hợp mọi việc với các cơ quan an ninh nước này.

Thành phố Pardubice, nằm cách Prague khoảng 100 km về phía Đông, là một trung tâm công nghiệp quan trọng. Trong tình trạng báo động cao, an ninh tại các khu công nghiệp và quốc phòng trên khắp Cộng hòa Séc ​​sẽ được thắt chặt hơn trong thời gian tới.