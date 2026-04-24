Binh sĩ đặc nhiệm Mỹ bị bắt vì cá cược vụ bắt Tổng thống Venezuela

Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc cá cược vào chính chiến dịch này, qua đó thu lợi khoảng 400.000 USD.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ và được đưa tới New York, Mỹ hồi tháng 1/2026. Ảnh: Reuters

Theo cáo trạng được công bố ngày 23/4, Thượng sĩ nhất Gannon Ken Van Dyke đã mở tài khoản trên nền tảng dự đoán Polymarket vào cuối tháng 12/2025 và đặt cược khoảng 32.000 USD rằng ông Maduro sẽ “bị loại khỏi quyền lực” trước tháng 1/2026. Đây được xem là một lựa chọn có xác suất thấp tại thời điểm đó.

Các giao dịch bất thường với quy mô lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật. Theo các công tố viên, Van Dyke đã thực hiện tổng cộng 13 lượt đặt cược trong khoảng thời gian từ ngày 27/12 đến 2/1, chỉ vài giờ trước khi chiến dịch quân sự diễn ra.

Không lâu sau đó, quân đội Mỹ triển khai một chiến dịch bí mật, tiến hành bắt giữ ông Maduro tại dinh tổng thống ở Caracas trong một cuộc đột kích ban đêm Nhà lãnh đạo Venezuela sau đó được đưa tới New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy cấp liên bang và ông đã tuyên bố không nhận tội.

Các công tố viên cho biết số tiền thu lợi hơn 400.000 USD đã được Van Dyke chuyển vào một “kho lưu trữ tiền điện tử” ở nước ngoài trước khi đưa vào một tài khoản môi giới trực tuyến.

Van Dyke hiện đối mặt với 5 tội danh hình sự và dự kiến ra hầu tòa lần đầu tại bang Bắc Carolina. Bị cáo là quân nhân tại ngũ, đóng quân tại Fort Bragg, song hiện chưa có thông tin về luật sư bào chữa.

Bình luận về vụ việc, Công tố viên liên bang khu vực Nam New York Jay Clayton nhấn mạnh: “Những người được giao nhiệm vụ bảo vệ bí mật quốc gia có nghĩa vụ phải giữ gìn chúng và bảo vệ các quân nhân, thay vì sử dụng thông tin đó để trục lợi cá nhân”.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch cá cược xoay quanh việc bắt giữ ông Maduro. Lãnh đạo bộ phận chống gian lận chứng khoán và hàng hóa tại Văn phòng Công tố Manhattan cũng đã làm việc với đại diện Polymarket về vấn đề này.