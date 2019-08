Binh sĩ Israel bắn chết 4 tay súng Palestine vượt hàng rào biên giới

Theo thông báo của phía quân đội Israel, những người Palestine này mang theo súng trường, tên lửa chống tăng và lựu đạn cầm tay. Những người này sau đó đã có cuộc giao tranh với binh sỹ Israel trước khi bị bắn chết.

Đụng độ ở dải Gaza. Ảnh: Times of Israel.

Hiện chưa có nhóm chiến binh nào tại dải Gaza xác nhận những người đàn ông bị bắn chết là thành viên của họ.



Ông Fawzi Barhoum, người phát ngôn phong trào Hamas tại dải Gaza từ chối bình luận về vụ việc nhưng đổ lỗi cho phía Israel gây ra các vụ bạo lực. Theo ông Barhoum, những gì xảy ra phản ánh sự tức giận, chống lại tội ác và sự chiếm đóng của Israel tại Jerusalem và sự phong tỏa bất công của Israel tại dải Gaza.

Trong khi đó tại Bờ Tây, Israel bắt giữ các thành viên của một tổ chức vũ trang Palestine bị nghi giết chết 1 binh sỹ Israel.

Thông báo của quân đội Israel cho biết, các tay súng giết chết binh sỹ Israel Dvir Sorek, 18 tuổi ở bên ngoài khu định cư gần Hebron đã bị bắt và chiếc xe mà họ sử dụng trong vụ tấn công cũng bị thu giữ. Hiện chưa có bình luận nào từ phía nhà chức trách Palestine.

Thủ tướng Israel Netanyahu khen ngợi lực lượng an ninh và tình báo vì đã định vị và bắt giữ các nghi can. Trong khi đó, Hamas, lực lượng kiểm soát dải Gaza đã cáo buộc chính quyền Palestine, phe đối lập ở Bờ Tây, đã hợp tác với Israel tìm ra các nghi can đứng đằng sau vụ sát hại binh sỹ Israel. Các vụ đụng độ dọc giới tuyến ở dải Gaza đang làm dấy lên lo ngại bạo lực leo thang sau nhiều nhiều tháng yên ắng./.