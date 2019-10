Bộ binh Mỹ sẽ không can dự vào vùng an toàn ở miền Bắc Syria

Ông Esper cũng nhấn mạnh Mỹ đang tiếp tục rút quân một cách có cân nhắc khỏi Đông Bắc Syria.

Phát biểu với báo giới ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết lực lượng bộ binh Mỹ sẽ không can dự vào vùng an toàn tuy nhiên Mỹ vẫn tiếp tục liên lạc với cả Thổ Nhĩ Kỳ và Các lực lượng dân chủ Syria (SDF).

Ông Esper thông báo đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày và nhấn mạnh Ankara phải tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và đảm bảo sự an toàn của người dân trong khu vực do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Ông Esper đồng thời cũng lưu ý trách nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đảm bảo an ninh tại các nơi giam giữ tù binh IS bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Esper sẽ có chuyến thăm tới Trung Đông và Brussels, Bỉ, trong mấy ngày tới nhằm thảo luận một số vấn đề bao gồm tương lai của chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo./.