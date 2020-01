Bộ Ngoại giao Mỹ: “Không đi lại tới Trung Quốc”

Đây cũng là mức cao nhất mà cơ quan này đã đưa ra. Khuyến cáo này khẳng định: "Không đi lại tới Trung Quốc do trường hợp nhiễm virus corona mới đầu tiên đã được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ngày 30/1, Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu do đợt bùng phát của dịch bệnh này đang lan rộng nhanh chóng. Khách du lịch nên chuẩn bị cho các giới hạn đi lại sẽ được thực hiện mà có hầu như rất ít hoặc không có thông báo trước. Các tàu thuyền thương mại cần giảm hoặc tạm dừng lộ trình đến và rời Trung Quốc. Những người hiện nay ở Trung Quốc nên cân nhắc đến việc rời đi qua việc sử dụng các phương tiện thương mại. Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu tất cả các nhân viên chính phủ không cần thiết không đi lại tới Trung Quốc do dịch virus corona mới".

Mỹ nâng khuyến cáo đi lại tới Trung Quốc lên mức cao nhất. Ảnh minh họa: AFP

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu tất cả nhân viên không cấp thiết của Mỹ và gia đình họ rời Vũ Hán, Trung Quốc. Ngày 30/1, gần 200 người Mỹ đã hạ cánh tại một căn cứ quân sự ở California sau khi sơ tán khỏi thành phố này./.