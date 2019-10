Tổng thống Donald Trump tuần trước đã thông báo về quyết định này, động thái được cho là đã bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ phát động tấn công quân sự lực lượng người Kurd tại Syria.

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức thông báo rút quân khỏi Syria. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 14/10 cho biết do các hành động vô trách nhiệm của Thổ Nhĩ Kỹ, rủi ro đối với các lực lượng của Mỹ ở Đông Bắc Syria đã lên mức không chấp nhận được và quân đội Mỹ đang gặp rủi ro phải tham gia một cuộc xung đột rộng hơn. Chính vì vậy, theo chỉ thị của Tổng thống Trump, Bộ Quốc phòng Mỹ đang tiến hành rút các nhân viên quân sự khỏi Đông Bắc Syria. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa các quan chức an ninh quốc gia ngày 13/10 và các quan chức chính phủ chủ chốt tại Nhà Trắng ngày 14/10.

Bộ trưởng Esper cho biết hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn tới nhiều thương vong, số người tị nạn cao, mất an toàn và gia tăng mối đe dọa đối với các lực lượng quân sự Mỹ cũng như việc có thể giải thoát nhiều phần tử IS nguy hiểm bị bắt giữ. Ông Esper cũng cáo buộc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan về các hậu quả của chiến dịch quân sự bao gồm sự trỗi dậy của IS, các tội ác chiến tranh và một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ngoài ra, theo ông Esper, quan hệ song phương giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bị ảnh hưởng bởi hành động của Ankara.

Ông Esper sẽ có chuyến thăm trụ sở NATO trong tuần tới và dự kiến sẽ gây áp lực đối với các nước đồng minh nhằm đưa ra các biện pháp ngoại giao và kinh tế riêng rẽ và tập thể nhằm đối phó với các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã tiến vào miền Bắc Syria nhằm tấn công quân sự các lực lượng người Kurd, những người đã giúp quân đội Mỹ đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Việc Tổng thống Trump rút quân khỏi khu vực này đã bị các nghị sỹ của cả hai đảng chỉ trích vì cho rằng đã bỏ rơi đồng minh người Kurd. Nhiều nghị sỹ đã yêu cầu quốc hội trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì chiến dịch quân sự của mình.

Tổng thống Donald Trump ngày 14/10 thông báo sẽ ký một sắc lệnh hành pháp cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như bất kỳ ai tham gia vào các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ gây mất ổn định ở Đông Bắc Syria.

Theo sắc lệnh này, mức thuế đối với thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng trở lại mức 50% sau khi được giảm hồi tháng 5. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ dừng toàn bộ các cuộc đàm phán do bộ Thương mại Mỹ đứng đầu về một thỏa thuận trị giá 100 tỷ USD với Thổ Nhĩ Kỳ. Sắc lệnh này cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt bao gồm cả tài chính đối với các cá nhân liên quan tới các vi phạm nhân quyền ở Syria, cụ thể các cá nhân này sẽ bị cấm vào Mỹ và tài sản của những người này sẽ bị phong tỏa./.