Bờ Tây trải qua cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất kể từ năm 1967

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra ngày 29/6, Phó Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Ramiz Alakbarov cho rằng, bạo lực của người định cư, các hạn chế tiếp cận, việc phá hủy nhà cửa và các chiến dịch an ninh kéo dài đã kết hợp lại, tạo ra làn sóng di dời người Palestine tồi tệ nhất ở Bờ Tây trong gần sáu thập kỷ qua.

Một khu định cư mới của Israel ở Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Ông Ramiz Alakbarov cho biết, việc Israel tiếp tục hoạt động quân sự ở Jenin và Tulkarm, bao gồm cả việc thiết lập một tiền đồn quân sự ở Jenin, là điều đặc biệt đáng lo ngại vì những khu vực này nằm dưới sự kiểm soát dân sự và an ninh của Chính quyền Palestine.

Trong khi đó, đại diện của tổ chức Hội đồng Người tị nạn Na Uy, ông Itay Epshtain nhấn mạnh, hơn 33.000 người Palestine đã phải di dời khỏi các trại tị nạn Jenin, Tulkarm và Faraa, trong đó khoảng 70% hộ gia đình di tản cho biết các mối đe dọa đối với phụ nữ và trẻ em, là yếu tố quyết định khiến họ phải rời bỏ nhà cửa.

Trích dẫn ý kiến ​​tư vấn năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế, ông Itay Epshtain cho biết tòa án đã phán quyết việc Israel tiếp tục hiện diện tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là bất hợp pháp, bác bỏ mọi cách diễn giải bạo lực của người định cư chỉ đơn thuần là “chủ nghĩa cực đoan”, lập luận rằng khi những người định cư có vũ trang hoạt động như một phần của cấu trúc quân sự, vấn đề trở thành trách nhiệm của nhà nước.

Ông kêu gọi trả lại đất đai và tài sản cho người Palestine, có các biện pháp bảo vệ cho các cộng đồng có nguy cơ bị di dời trước khi bất kỳ thiệt hại nào xảy ra, đồng thời cáo buộc Israel tiếp tục cản trở công việc của các tổ chức nhân đạo, bao gồm tổ chức Hội đồng Người tị nạn Na Uy.