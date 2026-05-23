Anh, Pháp, Đức và Italy kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

Trong một tuyên bố chung, Anh Pháp, Đức và Italy đã kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt việc mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, cho rằng các chính sách và hành động của chính phủ Israel, bao gồm việc củng cố hơn nữa sự kiểm soát tại Bờ Tây, đang làm suy yếu sự ổn định và triển vọng về một giải pháp hai nhà nước, đồng thời phản đối mạnh mẽ việc sáp nhập và cưỡng bức di dời người dân Palestine.

Bốn quốc gia châu Âu lên án kế hoạch xây dựng khu định cư E1 của Israel - một dự án với khoảng 3.400 đơn vị nhà ở trên diện tích hơn 12 km2 tại Bờ Tây, tuyên bố kế hoạch này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp cần nhận thức những hậu quả về mặt pháp lý và uy tín, khi tham gia dự án khu định cư E1 hoặc các dự án phát triển khu định cư khác.

Gaza giữa xung đột Israel-Hamas. Ảnh: Reuters

Tuyên bố chung lưu ý tình hình ở Bờ Tây đã xấu đi đáng kể trong vài tháng qua, khi bạo lực của người định cư đối với người Palestine đang ở mức chưa từng có. Tuyên bố chung kêu gọi chính phủ Israel đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với bạo lực của người định cư và điều tra các cáo buộc chống lại lực lượng Israel.

Ngoài ra, tuyên bố của bốn quốc gia châu Âu cũng kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Chính quyền Palestine và nền kinh tế Palestine.

Kể từ khi cuộc xung đột Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, bạo lực gần như diễn ra hàng ngày tại Bờ Tây, khu vực mà Israel chiếm đóng từ năm 1967. Israel cũng tăng tốc việc mở rộng các khu định cư, đồng thời ban hành các chính sách nhằm tăng cường kiểm soát tại Bờ Tây.