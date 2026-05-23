  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Anh, Pháp, Đức và Italy kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

Thứ Bảy, 05:40, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italy hôm qua (22/5) đã kêu gọi Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, cũng như đảm bảo trách nhiệm giải trình về các vụ bạo lực đối với người Palestine tại vùng lãnh thổ này.

Trong một tuyên bố chung, Anh Pháp, Đức và Italy đã kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt việc mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, cho rằng các chính sách và hành động của chính phủ Israel, bao gồm việc củng cố hơn nữa sự kiểm soát tại Bờ Tây, đang làm suy yếu sự ổn định và triển vọng về một giải pháp hai nhà nước, đồng thời phản đối mạnh mẽ việc sáp nhập và cưỡng bức di dời người dân Palestine.

Bốn quốc gia châu Âu lên án kế hoạch xây dựng khu định cư E1 của Israel - một dự án với khoảng 3.400 đơn vị nhà ở trên diện tích hơn 12 km2 tại Bờ Tây, tuyên bố kế hoạch này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp cần nhận thức những hậu quả về mặt pháp lý và uy tín, khi tham gia dự án khu định cư E1 hoặc các dự án phát triển khu định cư khác.

Gaza giữa xung đột Israel-Hamas. Ảnh: Reuters

Tuyên bố chung lưu ý tình hình ở Bờ Tây đã xấu đi đáng kể trong vài tháng qua, khi bạo lực của người định cư đối với người Palestine đang ở mức chưa từng có. Tuyên bố chung kêu gọi chính phủ Israel đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với bạo lực của người định cư và điều tra các cáo buộc chống lại lực lượng Israel.

Ngoài ra, tuyên bố của bốn quốc gia châu Âu cũng kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Chính quyền Palestine và nền kinh tế Palestine.

Kể từ khi cuộc xung đột Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, bạo lực gần như diễn ra hàng ngày tại Bờ Tây, khu vực mà Israel chiếm đóng từ năm 1967. Israel cũng tăng tốc việc mở rộng các khu định cư, đồng thời ban hành các chính sách nhằm tăng cường kiểm soát tại Bờ Tây.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Ít nhất 6 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon
VOV.VN - Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn mới được gia hạn 45 ngày vào tuần trước. Số người thiệt mạng tại Lebanon kể từ khi xung đột bùng phát đã lên đến gần 3.100 người.

Hà Lan cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Do Thái của Israel
VOV.VN - Chính phủ Hà Lan vừa quyết định cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất tại các khu định cư Do Thái ở các vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng.

Mỹ gánh phần lớn lá chắn tên lửa bảo vệ Israel trước Iran
VOV.VN - Cuộc xung đột với Iran đang đặt ra bài toán lớn về năng lực duy trì chiến dịch quân sự của cả Mỹ và Israel. Những dữ liệu mới từ Lầu Năm Góc cho thấy Washington vẫn phải đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới phòng thủ của đồng minh tại Trung Đông.

7 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Gaza
VOV.VN - Theo hãng tin thông tấn Palestine (WAFA), ít nhất 7 người tại Gaza đã thiệt mạng trong 24 giờ qua do các cuộc không kích của Israel. Israel cũng ban hành các cảnh báo mới yêu cầu người dân Gaza phải sơ tán.

Thủ tướng Israel điện đàm căng thẳng với ông Trump, thúc đẩy nối lại chiến sự Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng hôm 19/5 về vấn đề chấm dứt xung đột với Iran, trong đó ông Trump bảo vệ tiến trình ngoại giao đang được thúc đẩy.

