Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth bác thông tin ra tranh cử tổng thống

Về đồn đoán ra tranh cử tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Hegseth viết trên mạng xã hội X: “Sai sự thật 100%. Chúng tôi đã nói với NBC điều đó, nhưng họ cứ bịa đặt dựa vào các 'nguồn tin' ẩn danh. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là: Làm cho Bộ Chiến tranh (tức Bộ Quốc phòng Mỹ) vĩ đại trở lại”.

Ông Hegseth (bìa phải). Ảnh: Reuters.

Trước đó vào ngày 28/8, NBC News dẫn các nguồn tin cho biết ông Hegseth đã thảo luận với những người thân cận nhất về việc tranh cử tổng thống.

Tờ Washington Post, cũng dẫn các nguồn tin, trước đó đưa tin rằng nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã nói riêng với các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa rằng ông muốn thấy Phó Tổng thống JD Vance trở thành ứng cử viên cho chức vụ cao nhất trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.