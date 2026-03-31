Bộ trưởng Hegseth tiết lộ đã thăm binh sĩ Mỹ ở Trung Đông giữa chiến sự Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã tới thăm các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong dịp cuối tuần, gặp gỡ trực tiếp các binh sĩ đang tham gia chiến dịch liên quan đến Iran. Tuy nhiên, vì lý do an ninh tác chiến, ông từ chối tiết lộ cụ thể các căn cứ đã ghé thăm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo ngày 31/3/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 31/3, ông Hegseth cho biết chuyến đi kéo dài khoảng nửa ngày, diễn ra tại các khu vực thuộc phạm vi trách nhiệm của CENTCOM.

“Có thể nói, đây là một chuyến đi đầy vinh dự. Tôi đã có cơ hội chứng kiến và tôi đã thấy những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ”, ông nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết đã xảy ra hai vụ đánh chặn tên lửa thành công. Ông cũng đã trao đổi với các thành viên của Không quân và Hải quân Mỹ, trong đó có những người “vừa trở về từ bầu trời Iran”.

Tại cuộc họp báo này, ông Hegseth nhận định “những ngày tới sẽ mang tính quyết định” đối với cuộc chiến. Theo ông, “hỏa lực của Mỹ đang ngày càng gia tăng, trong khi năng lực của Iran đang suy giảm. Chúng tôi có ngày càng nhiều lựa chọn, còn họ thì ít đi”.

Cùng tham gia họp báo có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine. Đây là lần đầu tiên trong gần hai tuần, Lầu Năm Góc tổ chức họp báo công khai để cập nhật về chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan đến Iran. Cuộc họp báo trước đó là vào ngày 19/3.