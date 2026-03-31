中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Hegseth tiết lộ đã thăm binh sĩ Mỹ ở Trung Đông giữa chiến sự Iran

Thứ Ba, 19:43, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết đã trực tiếp thăm các binh sĩ Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh chiến sự Iran leo thang, đồng thời nhấn mạnh những ngày tới sẽ mang tính quyết định đối với cục diện xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã tới thăm các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong dịp cuối tuần, gặp gỡ trực tiếp các binh sĩ đang tham gia chiến dịch liên quan đến Iran. Tuy nhiên, vì lý do an ninh tác chiến, ông từ chối tiết lộ cụ thể các căn cứ đã ghé thăm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo ngày 31/3/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 31/3, ông Hegseth cho biết chuyến đi kéo dài khoảng nửa ngày, diễn ra tại các khu vực thuộc phạm vi trách nhiệm của CENTCOM.

“Có thể nói, đây là một chuyến đi đầy vinh dự. Tôi đã có cơ hội chứng kiến và tôi đã thấy những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ”, ông nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết đã xảy ra hai vụ đánh chặn tên lửa thành công. Ông cũng đã trao đổi với các thành viên của Không quân và Hải quân Mỹ, trong đó có những người “vừa trở về từ bầu trời Iran”.

Tại cuộc họp báo này, ông Hegseth nhận định “những ngày tới sẽ mang tính quyết định” đối với cuộc chiến. Theo ông, “hỏa lực của Mỹ đang ngày càng gia tăng, trong khi năng lực của Iran đang suy giảm. Chúng tôi có ngày càng nhiều lựa chọn, còn họ thì ít đi”.

Cùng tham gia họp báo có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine. Đây là lần đầu tiên trong gần hai tuần, Lầu Năm Góc tổ chức họp báo công khai để cập nhật về chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan đến Iran. Cuộc họp báo trước đó là vào ngày 19/3.

Mỹ điều tàu đổ bộ, dồn quân tới Trung Đông, siết chặt thế trận quanh Iran

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) hôm 30/3 cho biết, tàu đổ bộ USS Tripoli – được cho là chở khoảng 1.800 lính thủy đánh bộ – hiện đang hoạt động tại Ấn Độ Dương. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ triển khai chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Iran.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Pete Hegseth xung đột Mỹ Iran quân đội Mỹ chiến sự Trung Đông Lầu Năm Góc CENTCOM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tấn công tàu chở dầu khổng lồ ngoài khơi Dubai sau cảnh báo đanh thép từ Mỹ
Iran tấn công tàu chở dầu khổng lồ ngoài khơi Dubai sau cảnh báo đanh thép từ Mỹ

VOV.VN - Iran đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu thô ngoài khơi Dubai vào rạng sáng 31/3, khiến con tàu bốc cháy dữ dội. Động thái này diễn ra ngay sau khi ông Trump cảnh báo Washington có thể phá hủy các cơ sở năng lượng và giếng dầu của Tehran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

Iran tấn công tàu chở dầu khổng lồ ngoài khơi Dubai sau cảnh báo đanh thép từ Mỹ

Iran tấn công tàu chở dầu khổng lồ ngoài khơi Dubai sau cảnh báo đanh thép từ Mỹ

VOV.VN - Iran đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu thô ngoài khơi Dubai vào rạng sáng 31/3, khiến con tàu bốc cháy dữ dội. Động thái này diễn ra ngay sau khi ông Trump cảnh báo Washington có thể phá hủy các cơ sở năng lượng và giếng dầu của Tehran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran
Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran

VOV.VN - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Isfahan của Iran, trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp tục mở rộng.

Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran

Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran

VOV.VN - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Isfahan của Iran, trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp tục mở rộng.

Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?
Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà chưa cần giải quyết ngay bài toán mở lại eo biển Hormuz, điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới.

Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?

Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà chưa cần giải quyết ngay bài toán mở lại eo biển Hormuz, điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ