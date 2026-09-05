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Bốn nước Trung Âu kêu gọi EU hỗ trợ khẩn cấp đối phó với hạn hán nghiêm trọng

Thứ Bảy, 07:01, 05/09/2026
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VOV.VN - Ngày 4/9, Đại diện Phòng Nông nghiệp các nước Visegrad gồm Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hành động khẩn cấp để bảo vệ nguồn cung thức ăn chăn nuôi sau những đợt nắng nóng liên tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại các quốc gia này.

Phát biểu tại cuộc họp của Đại diện Phòng Nông nghiệp các nước Visegrad (V4) diễn ra ở miền Tây Slovakia, ông Jan Doležal, Chủ tịch Phòng Nông nghiệp Séc cho biết, hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng nông nghiệp, cũng như nguồn thu của các doanh nghiệp nông nghiệp Séc. Năm nay Séc ghi nhận năng suất ngũ cốc cơ bản giảm 15% và hạt cải dầu giảm tới 17%, đánh dấu vụ thu hoạch thấp nhất trong những năm gần đây. Riêng doanh thu từ ngũ cốc và hạt cải dầu đã giảm từ 8-9 tỷ koruna (khoảng 431 triệu USD) so với năm trước. Theo ông, nguyên nhân không đến từ việc nông dân chuyển sang trồng cây khác với quy mô lớn, mà chủ yếu do chi phí canh tác tăng, đặc biệt là phân bón và nhiên liệu.

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Ảnh minh họa (Theo Reuters)

Theo Đại diện Phòng Nông nghiệp các nước Visegrad, tác động của nắng nóng kéo dài không chỉ thể hiện ở sự sụt giảm năng suất cây trồng và thiếu thức ăn chăn nuôi, mà còn ảnh hưởng đến lĩnh vực quản lý nguồn nước. Do đó, việc thích ứng của nông nghiệp với điều kiện khí hậu thay đổi cần trở thành một trong những ưu tiên chính của chính sách nông nghiệp EU.

 Đại diện các Phòng Nông nghiệp Nhóm V4 cũng nhất trí về sự cần thiết phải ổn định điều kiện cho chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa, đồng thời cho biết, sẽ viết thư kêu gọi Ủy ban châu Âu áp dụng các biện pháp khẩn cấp giúp các ngành này duy trì khả năng cạnh tranh.

Liên quan đến Chính sách Nông nghiệp Chung của EU (CAP) sau năm 2027, các Đại diện cho rằng, ngân sách cho nông nghiệp cần tính đến chi phí canh tác gia tăng, rủi ro khí hậu và nhu cầu an ninh lương thực, đồng thời mang lại sự ổn định hơn cho người nông dân.

Cùng ngày, Liên đoàn các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi châu Âu (FEFAC) cũng kêu gọi EU hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ nguồn cung thức ăn chăn nuôi sau những đợt nắng nóng liên tiếp, vốn đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp trên khắp châu Âu. Theo FEFAC, EU cần sớm có các biện pháp cụ thể để tăng cường khả năng sản xuất ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận ngũ cốc từ các quốc gia ngoài EU để đa dạng hóa nguồn cung.

Như Hoa/VOV-Praha
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