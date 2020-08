Brazil cho phép thêm một vaccine chống Covid-19 được thử nghiệm

Cơ quan quản lý y tế Brazil đã cho phép công ty dược phẩm Janssen thuộc tập đoàn Johnson & Johnson được thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 trên người ở nước này.

Ảnh minh họa: RDIF



Đây là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ tư được phép thử trên người ở Brazill. Trước đó, Brazil đã cho phép thử nghiệm giai đoạn 3 trên người đối với các loại vaccine được phát triển bởi AstraZeneca liên kết với đại học Oxford, Sinopharm của Trung Quốc và Pfizer liên kết với BioNTech.

Brazil hiện đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19, chỉ sau Mỹ. Đây là lý do các công ty phát triển vaccine tìm cách thử nghiệm lâm sàng tại nước này. Brazil đã ghi nhận 3,4 triệu ca nhiễm và hơn 108.000 ca tử vong do Covid-19./.