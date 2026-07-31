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Brazil trì hoãn phê chuẩn đại sứ Mỹ khiến quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng

Thứ Sáu, 06:36, 31/07/2026
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VOV.VN - Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Brazil tiếp tục đối mặt với căng thẳng mới khi Chính phủ Brazil trì hoãn phê chuẩn ngoại giao đối với ông Daniel Perez, ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Brazil do Tổng thống Donald Trump đề cử. 

Theo đó, việc Brazil chậm cấp văn bản chấp thuận của nước tiếp nhận đối với đại sứ được bổ nhiệm có thể khiến Mỹ không có đại sứ tại Brasilia trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới. Các quan chức Mỹ cho rằng sự trì hoãn này đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao và có thể dẫn đến các biện pháp đáp trả từ Washington.

Ông Daniel Perez, nghị sĩ bang Florida đã được Tổng thống Trump đề cử hôm 1/6. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, Mỹ đã công bố đề cử trước khi chính thức xin sự chấp thuận của Brazil, điều mà một số quan chức Brazil coi là không phù hợp với thông lệ ngoại giao.

Phía Mỹ khẳng định Tổng thống có toàn quyền lựa chọn người đại diện cho lợi ích của nước này ở nước ngoài và bác bỏ mọi nỗ lực can thiệp từ bên ngoài vào quy trình bổ nhiệm. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Brazil cho biết nước này đang xem xét hồ sơ theo quy trình thông thường và từ chối bình luận.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng vì nhiều bất đồng về chính trị và thương mại. Chính quyền của Tổng thống Lula da Silva nhiều lần chỉ trích Washington can thiệp vào tình hình chính trị khu vực, trong khi phía Mỹ cáo buộc Brazil có những hành động bất lợi đối với các chính trị gia bảo thủ.

Gần đây, Mỹ đã áp thuế 25% đối với một số sản phẩm của Brazil với lý do các hành vi thương mại không công bằng, đồng thời công bố thêm mức thuế 12,5% liên quan đến các quan ngại về lao động cưỡng bức.

Quang Trung/VOV-Washington
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