Tổng thống Brazil sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba

Ngày 8/5, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Lula da Silva cho biết vấn đề Cuba và lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đối với Havana đã được đề cập trong các cuộc trao đổi giữa hai bên.

Theo nhà lãnh đạo Brazil, Cuba mong muốn đối thoại với Mỹ để tìm kiếm một giải pháp nhằm chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nhiều năm qua và ông sẵn sàng hỗ trợ Mỹ để giải quyết vấn đề này. Ông cho biết thêm, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp phía Mỹ, ông Trump bày tỏ không có kế hoạch tấn công quân sự vào Cuba.

Ông Lula da Silva cho rằng việc cải thiện quan hệ giữa Washington và Havana sẽ góp phần ổn định khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng sau khi Mỹ siết chặt các biện pháp hạn chế nguồn cung dầu đối với đảo quốc này. Lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đã khiến Cuba thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, kéo theo tình trạng mất điện diện rộng và ảnh hưởng tới hoạt động của bệnh viện, giao thông công cộng và hệ thống giáo dục.

Bên cạnh vấn đề Cuba, ông Lula da Silva cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump là “một bước đi quan trọng” nhằm củng cố quan hệ lịch sử giữa Brazil và Mỹ.

Nhà lãnh đạo Brazil nhấn mạnh Mỹ từng là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil trong suốt thế kỷ 20 và cho rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia châu Mỹ có thể trở thành hình mẫu cho phần còn lại của thế giới. Bên cạnh đó, Brazil sẵn sàng chia sẻ tiềm năng khoáng sản quan trọng của mình với các nhà đầu tư quan tâm đến nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp cho biết, cuộc gặp diễn ra rất tốt đẹp, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt là thương mại và thuế quan. Theo Tổng thống Mỹ, đại diện hai nước sẽ sớm tiến hành các cuộc gặp tiếp theo để thảo luận về một số nội dung then chốt trong quan hệ song phương.