中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Brazil sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba

Thứ Sáu, 06:16, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba, đồng thời kêu gọi Mỹ đối thoại với Havana nhằm chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với đảo quốc này.

Ngày 8/5, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Lula da Silva cho biết vấn đề Cuba và lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đối với Havana đã được đề cập trong các cuộc trao đổi giữa hai bên.

Theo nhà lãnh đạo Brazil, Cuba mong muốn đối thoại với Mỹ để tìm kiếm một giải pháp nhằm chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nhiều năm qua và ông sẵn sàng hỗ trợ Mỹ để giải quyết vấn đề này. Ông cho biết thêm, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp phía Mỹ, ông Trump bày tỏ không có kế hoạch tấn công quân sự vào Cuba.

Ông Lula da Silva cho rằng việc cải thiện quan hệ giữa Washington và Havana sẽ góp phần ổn định khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

tong thong brazil san sang ho tro my giai quyet van de cuba hinh anh 1
Tổng thống Brazil Lula da Silva. (Ảnh: Reuters)

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng sau khi Mỹ siết chặt các biện pháp hạn chế nguồn cung dầu đối với đảo quốc này. Lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đã khiến Cuba thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, kéo theo tình trạng mất điện diện rộng và ảnh hưởng tới hoạt động của bệnh viện, giao thông công cộng và hệ thống giáo dục.

Bên cạnh vấn đề Cuba, ông Lula da Silva cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump là “một bước đi quan trọng” nhằm củng cố quan hệ lịch sử giữa Brazil và Mỹ.

Nhà lãnh đạo Brazil nhấn mạnh Mỹ từng là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil trong suốt thế kỷ 20 và cho rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia châu Mỹ có thể trở thành hình mẫu cho phần còn lại của thế giới. Bên cạnh đó, Brazil sẵn sàng chia sẻ tiềm năng khoáng sản quan trọng của mình với các nhà đầu tư quan tâm đến nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp cho biết, cuộc gặp diễn ra rất tốt đẹp, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt là thương mại và thuế quan. Theo Tổng thống Mỹ, đại diện hai nước sẽ sớm tiến hành các cuộc gặp tiếp theo để thảo luận về một số nội dung then chốt trong quan hệ song phương.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Cuba Mỹ Brazil Tổng thống Brazil
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ
Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba ngày 6/5 đã chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp siết chặt của Mỹ nhằm vào đảo quốc này, cáo buộc Washington đang áp đặt một “lệnh phong tỏa dầu mỏ” gây ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và làm gia tăng căng thẳng song phương.

Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ

Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba ngày 6/5 đã chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp siết chặt của Mỹ nhằm vào đảo quốc này, cáo buộc Washington đang áp đặt một “lệnh phong tỏa dầu mỏ” gây ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và làm gia tăng căng thẳng song phương.

Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba
Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba

Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba
Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa nước này với Cuba là minh bạch và chính đáng, đồng thời cho rằng việc bịa đặt, bôi nhọ không thể là lý do để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cuba.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa nước này với Cuba là minh bạch và chính đáng, đồng thời cho rằng việc bịa đặt, bôi nhọ không thể là lý do để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cuba.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ