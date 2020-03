Các ca nhiễm Covid-19 tại Australia và New Zealand tiếp tục gia tăng

Dịch bệnh Covid-19 tại Australia và New Zealand đang diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới và số người phải cách ly theo dõi liên tục tăng trong những ngày gần đây. Trong khi đó, công tác kiểm soát dịch bệnh của cơ quan y tế gặp nhiều khó khăn và tình trạng hoảng loạn trong dân chúng tiếp tục lan rộng.

Tính đến sáng 6/3, Australia đã ghi nhận 60 ca nhiễm Covid-19, tăng gấp hơn 2 lần so với tuần trước. Ảnh: ABC

New South Wales hiện là bang có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất tại Australia, với 25 trường hợp, trong đó có 9 ca nhiễm do lây chéo trong cộng đồng. 145 nhân viên y tế và bệnh nhân tại 2 bệnh viện ở bang New South Wales, nơi có 2 bác sỹ bị lây nhiễm Covid-19, cũng đang được cách ly theo dõi. Một trường trung học dành cho nam sinh với gần 1.200 học sinh tại Sydney ngày 6/3 đã phải đóng cửa sau khi có 1 học sinh nhiễm Covid-19. Trước đó vào ngày 5/3, Bộ Y tế New South Wales cho biết, việc ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan tại bang này hiện rất khó khăn.



Ngày 6/3, chuỗi siêu thị bán lẻ Woolworths thông báo sẽ giới hạn số lượng gạo bán cho người tiêu dùng sau khi áp dụng quy định này đối với giấy vệ sinh và nước rửa tay khô. Theo đó, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2kg gạo cho mỗi lần mua sắm.

Bên cạnh đó, lo ngại về nguy cơ thiếu hụt thuốc men và thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch cũng đang gia tăng. Australia hiện nhập khẩu hơn 90% dược phẩm và các thành phần của thuốc điều trị, trong đó 20% dược phẩm được nhập khẩu từ Trung Quốc nên nếu tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc và các nước kéo dài, nguy cơ Australia thiếu thuốc điều trị có thể xảy ra.

Trong khi đó, New Zealand ngày 6/3 cũng đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 4. Trường hợp mới này là một người đàn ông hơn 30 tuổi đã cùng gia đình đi du lịch đến miền Bắc Italy. Trước đó, người vợ đã dương tính với Covid-19 và đang được điều trị tại thành phố Auckland./.