Các đảng chính trị Ba Lan công bố ưu tiên trong chiến lược tranh cử sắp tới

Phát biểu tại đại hội của Đảng Luật pháp và Công lý (PiS), Chủ tịch Jaroslaw Kaczynski đã tiết lộ chương trình tranh cử của Đảng này, trong đó bao gồm những lời hứa về những khoản chi tiêu mới cho các mục đích xã hội và quân sự. Ông Kaczynski cho rằng, Ba Lan phải tiếp tục tăng cường an ninh quân sự, kinh tế, xã hội và năng lượng.

Chủ tịch Đảng cầm quyền PiS Kaczynski cho biết Ba Lan phải tiếp tục tăng cường an ninh quân sự, kinh tế, xã hội và năng lượng (ảnh thefirstnews.com)

Về lĩnh vực an ninh, ông Kaczynski nhấn mạnh rằng, gia đình, quốc gia, tự do, công lý, bình đẳng... tất cả đều có thể đạt được, có thể trở thành hiện thực nếu có an ninh. Và một trong những yếu tố đảm bảo an ninh là sự sẵn có của tiền mặt. Do đó, chính phủ sẽ không cho phép loại bỏ dần tiền mặt, bởi vì “thiếu tiền mặt đồng nghĩa với tình hình rất khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng và tấn công”.

Về lĩnh vực năng lượng, ông Kaczynski nhấn mạnh vai trò của than trong cơ cấu năng lượng của Ba Lan trong bối cảnh nước này dự kiến sẽ chuyển đổi sang các nguồn trung hòa khí hậu hơn. Trong tầm nhìn của Chủ tịch PiS trong những thập kỷ tới, “Ba Lan sẽ thực sự là một quốc gia có trọng lượng nặng”.

Đối với vấn đề xã hội, ông Kaczynski cho biết, lập trường nghiêm khắc của đảng PiS về việc phá thai không thay đổi. Trong số các đề xuất của đảng cũng đề cập đến lương hưu theo nhiệm kỳ, theo đó nam giới sẽ có thể nghỉ hưu sau 43 năm làm việc, bất kể tuổi tác, trong khi phụ nữ có thể nghỉ hưu sau 38 năm.

Trong một động thái liên quan, Liên minh Dân sự đối lập cùng ngày cũng trình bày các cam kết bầu cử của mình, trong đó bao gồm việc cam kết đảo ngược các xu hướng tiêu cực trong chính sách đối nội và đối ngoại, hàn gắn hàng rào với EU và đảm bảo các khoản tiền hiện đang bị EU đóng băng trong bối cảnh tranh chấp về pháp quyền.

Lãnh đạo đảng đối lập chính Cương lĩnh dân sự (Civic Platform) Donald Tusk, cho biết trong vòng 100 ngày đầu tiên sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, chính phủ của ông sẽ tăng mức trợ cấp miễn thuế lên 13.000 euro. Điều này có nghĩa là mọi người về hưu có mức lương hưu lên tới 1.082 euro sẽ không còn phải đóng thuế thu nhập nữa. Cựu Thủ tướng này cũng thông báo rằng chính phủ của ông, sẽ đưa ra một quy định, theo đó Tổ chức Bảo hiểm Xã hội chứ không phải doanh nhân sẽ trả tiền nghỉ ốm kể từ ngày đầu tiên nhân viên bị bệnh. Một cam kết khác của đảng đối lập là tăng lương 30% cho tất cả giáo viên.

Donald Tusk, lãnh đạo đảng đối lập cho biết trong vòng 100 ngày đầu tiên sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, chính phủ của ông sẽ tăng mức trợ cấp miễn thuế lên 13.000 euro (ảnh thefirstnew.com)

Liên minh Dân sự đối lập cũng tuyên bố họ sẽ chấm dứt nạn phá rừng và bắt đầu làm sạch các dòng sông ở Ba Lan. Adrian Zandberg, đồng Chủ tịch đảng Cùng nhau (Together), cam kết tăng lương 20% ​​cho tất cả nhân viên khu vực công và hệ thống chỉ số hóa hai lần một năm. Trong khi đó, Wlodzimierz Czarzasty, đồng Chủ tịch của Cánh tả Mới, nói rằng liên minh sẽ yêu cầu nhân viên làm việc 35 giờ một tuần và 35 ngày nghỉ phép hàng năm có lương.

Vào ngày 15/10 tới, cử tri Ba Lan sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 460 thành viên Hạ viện, Hạ viện và 100 thượng nghị sĩ cho nhiệm kỳ 4 năm tới. Theo các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, Đảng Luật pháp và Công lý có thể giành được nhiều phiếu đại cử tri nhất, nhưng không đủ để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ quốc hội như hiện nay và có thể cần phải tìm kiếm một liên minh không thoải mái trong đó đối tác có nhiều khả năng xảy ra nhất sẽ là Liên minh cực hữu.