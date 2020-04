Các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ điều tra WHO, Trung Quốc vì Covid-19

NBC News dẫn thông tin từ một quan chức Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề Chính phủ của Thượng viện Mỹ cho biết, ngày 14/4, Chủ tịch Ủy ban này, ông Ron Johnson cùng một số thượng nghị sỹ khác đã gửi thư cho Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus để thông báo về việc này.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ Ron Johnson. Ảnh: AP

Theo vị quan chức này, đây “là bước đi đầu tiên” trong quá trình điều tra của Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề Chính phủ của Thượng viện Mỹ. Cũng trong bức thư nói trên, ông Ron Johnson và các thượng nghị sỹ đã yêu cầu “những thông tin liên quan đến việc WHO đã thất bại và chậm trễ trong việc ứng phó với dịch Covid-19”.

Cuộc điều tra trên cũng sẽ tập trung vào một số khía cạnh khác trong đợt dịch Covid-19. Cụ thể, tại sao Cơ quan Dự trữ Chiến lược Mỹ “không chuẩn bị tốt hơn” để phòng chống dịch. Tổng thống Trump đã chỉ trích người tiền nhiệm vì đã không dự trữ đủ các trang thiết bị y tế cần thiết cho việc này.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Todd Young cũng đã viết thư cho Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đề nghị ông tham gia vào phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ “vào thời điểm thích hợp”. Ông Young cũng ký tên vào bức thư yêu cầu điều tra của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Josh Hawley ngày 14/4 đệ trình một dự luật trong đó yêu cầu chỉ rõ “trách nhiệm của các bên khiến Covid-19 trở thành đại dịch trên toàn cầu”. Ông Hawley cũng tham gia cùng Thượng nghị sỹ Tom Cotton công bố một điều luật “cho phép Tổng thống áp lệnh trừng phạt các quan chức nước ngoài tìm cách ngăn chặn hoặc bóp méo thông tin về khủng hoảng y tế công trên toàn thế giới”.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cũng đã gửi thư tới Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yêu cầu ông cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa WHO và Trung Quốc và cáo buộc WHO đã hỗ trợ Trung Quốc “phát tán những thông tin tuyên truyền độc hại trong dịch bệnh Covid-19”.

Động thái nói trên của Quốc hội Mỹ diễn ra trong bối cảnh, ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dừng cấp ngân sách cho WHO với lý do tổ chức này đã chậm trễ trong việc ứng phó với đại dịch và thất bại trong việc buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về sự lây lan của dịch bệnh. “Dịch bệnh lẽ ra đã được khống chế và rất ít người phải bỏ mạng”, ông Trump nhấn mạnh./.