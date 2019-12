Các nước siết chặt an ninh cho Năm mới 2020, đề phòng khủng bố

Người dân thế giới đang tất bật chuẩn bị cho các bữa tiệc năm mới với những màn pháo hoa rực rỡ. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm vấn đề an ninh được quan tâm đặc biệt. Chính phủ các nước đã đưa ra một loạt những biện pháp để đảm bảo người dân có thể đón các bữa tiệc năm mới an toàn và trọn vẹn.

Một chiếc xe của cảnh sát New York. Ảnh: PBS.

Một vụ tấn công bằng dao tại một giáo đường Do Thái ở ngoại ô thành phố New York, Mỹ hôm qua làm 5 người bị thương đã khiến chính quyền liên bang lo ngại vấn đề an ninh trong dịp năm mới. Đặc biệt New York sẽ đón hàng triệu du khách tham dự tại lễ thả quả cầu pha lê đón năm mới ở Quảng trường Thời đại. Theo cảnh sát New York, đây sẽ là một trong những nơi được tăng cường an ninh nhất trên thế giới. Người dân sẽ có một buổi lễ năm mới an toàn và vui vẻ.



Thị trưởng New York Bill De Blasio cũng khẳng định: “Rất nhiều người đang cảm thấy lo sợ hiện nay. Chúng ta hiểu mức độ lo ngại của người dân về khả năng họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đây là điều không thể chấp nhận được tại thành phố New York hay bất cứ nơi nào tại Mỹ hay trên thế giới”.

Thời tiết năm nay dự kiến ấm hơn khiến lượng khách du lịch đổ về quảng trường cũng đông hơn. Cảnh sát năm nay có kế hoạch sử dụng thiết bị không người lái chuyên dụng để giám sát đường phố, nhằm kịp thời phát hiện bạo động hoặc các hành động gây rối.

An ninh trong khoảng thời gian Giáng sinh vừa qua được đánh giá là khá yên bình với châu Âu, nhưng các nước vẫn không quên nhiệm vụ tăng cường an ninh cho dịp Năm mới. Anh, Đức đều thông báo triển khai lực lượng an ninh lớn tại các địa điểm lễ hội đón mừng năm mới. Cảnh sát Berlin trong đợt Giáng sinh vừa qua cũng đã phải sơ tán một khu chợ Giáng sinh như một biện pháp phòng ngừa. Đây là nơi từng xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải vào năm 2016 khiến 12 người thiệt mạng.

Tại Ai Cập, trong những năm gần đây, các vụ tấn công khủng bố thường nhằm vào các nhà thờ trong mùa lễ hội tôn giáo, khiến hàng chục người theo đạo Cơ Đốc thương vong. Truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn thông báo của Bộ Nội vụ nước này cho biết, lực lượng an ninh đã được triển khai nhằm duy trì và đảm bảo an ninh trên các tuyến phố chính, các địa điểm công cộng và quảng trường, đặc biệt xung quanh các cơ quan trọng yếu cũng như cơ sở tôn giáo.

Cục Cảnh sát Nhập cư Thái Lan thông báo sẽ triển khai các xe đi tuần và cảnh sát mặc thường phục vào dịp lễ hội đón Năm mới để đảm bảo an toàn cho người dân của nước này. Xe đi tuần sẽ được triển khai tại các trạm kiểm soát biên giới để phát hiện các hoạt động tội phạm và những người nhập cư trái phép. Để đối phó với lượng hành khách đổ về nước này tại các sân bay, nhiều quầy xuất nhập cảnh đã được thiết lập tại các sân bay. Ước tính, lượng khách du lịch đi qua các sân bay quốc tế của Thái Lan sẽ tăng khoảng 160.000 người/ngày.

Lo ngại nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố và gây rối trật tự công cộng, Tư lệnh Quân đội Indonesia Hadi Tjahjanto cho biết, 117.000 thành viên lực lượng an ninh, trong đó có hơn 17.000 binh sĩ, sẽ được triển khai tới các địa điểm tôn giáo, trung tâm thương mại và danh thắng du lịch để đảm bảo một kỳ nghỉ lễ an toàn. An ninh cũng sẽ được siết chặt tại nhiều tỉnh trong cả nước, trong đó có thủ đô Jakarta./.