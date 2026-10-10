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Các nước SNG thông qua tuyên bố chung nhân kỷ niệm 35 năm thành lập

Thứ Bảy, 16:09, 10/10/2026
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VOV.VN - Ngày 9/10, lãnh đạo các quốc gia thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thông qua tuyên bố chung nhân kỷ niệm 35 năm thành lập, khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, công nghệ, nhân đạo và an ninh.

Tuyên bố được ký tại Turkmenistan ngày 9/10, nhấn mạnh việc thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) vào năm 1991 đã tạo nền tảng duy trì các mối liên hệ lịch sử giữa các dân tộc, đồng thời mở ra mô hình hợp tác mới dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, hữu nghị và láng giềng tốt.

Các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục củng cố hợp tác toàn diện, thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, công nghệ và văn hóa - nhân đạo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

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Lãnh đạo các nước tham dự cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia các nước SNG. Ảnh: Ủy ban điều hành SNG

Về kinh tế, các nước khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế SNG đến năm 2030, nâng cao hiệu quả khu vực thương mại tự do hàng hóa và dịch vụ; mở rộng liên kết sản xuất, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, lương thực, giao thông vận tải, môi trường và công nghệ thông tin, bao gồm trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực an ninh, các nước SNG cam kết tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới, chống khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và vũ khí trái phép, mua bán người, di cư bất hợp pháp và tội phạm mạng. Các bên cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác pháp lý, bảo vệ quyền con người, bảo đảm tiếp cận công lý và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các nhà lãnh đạo cam kết gìn giữ di sản lịch sử và văn hóa chung, thúc đẩy giao lưu giáo dục, khoa học, thanh niên, y tế và bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sống, bảo vệ quyền lợi người lao động và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Phát biểu tại Hội đồng nguyên thủ quốc gia SNG, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá: “Trong ba thập kỷ rưỡi qua, Cộng đồng các quốc gia độc lập đã trải qua một chặng đường dài và  khẳng định vị thế là một tổ chức liên kết khu vực có uy tín. Chính nhờ SNG, các mối liên kết kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo được hình thành qua nhiều thế kỷ chung sống trong một nhà nước thống nhất đã được duy trì, thậm chí tang cường trên nhiều lĩnh vực”.

Theo ông Putin, kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước SNG vượt 110 tỷ USD trong năm 2025 và tăng thêm 12% trong nửa đầu năm 2026. Hơn 90% các giao dịch thương mại giữa các quốc gia thành viên được thanh toán bằng đồng nội tệ, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư.

Tổng thống Nga cho rằng các nước cần tiếp tục tháo gỡ rào cản thương mại để khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác. Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các hành lang logistics Bắc - Nam và Đông - Tây, tăng cường phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia và duy trì các mối liên hệ văn hóa - nhân đạo. 

Hội nghị cũng thống nhất chuyển giao chức Chủ tịch SNG từ Turkmenistan sang Uzbekistan từ ngày 1/1/2027. Các nhà lãnh đạo dự kiến tổ chức cuộc họp không chính thức tại Saint Petersburg, Nga vào ngày 21/12 tới.

Hương Trà/VOV-Moscow
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