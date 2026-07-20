Các nước Tây Phi xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nigeria - Morocco

Thỏa thuận phê duyệt việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối Nigeria với Morocco được ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh ECOWAS, diễn ra ở Sierra Leone.

Theo tuyên bố chung của Cơ quan khai thác và năng lượng dầu khí Morocco (ONHYM) và Công ty dầu khí nhà nước Nigeria (NNPC), đường ống này được thiết kế để vận chuyển 30 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm từ Nigeria và một số quốc gia Tây Phi, thông qua 13 quốc gia Tây Phi đến Morocco, một nửa trong số đó được vận chuyển tới châu Âu, theo đường ống hiện có nối Morocco với Tây Ban Nha.

Sơ đồ mô phỏng tuyến đường ống khí đốt chạy từ Nigeria tới Morocco và sang châu Âu. Ảnh: afro-impact.com

Đường ống dẫn khí này dài khoảng 6.900km, theo tuyến đường hỗn hợp ngoài khơi và trên đất liền, ước tính có chi phí 25 tỷ USD. Dự án đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu tính khả thi và thiết kế kỹ thuật ban đầu. Dự kiến ​​công trình sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2028 và những chuyến giao khí đốt đầu tiên dự kiến ​​vào năm 2031.

Các bước tiếp theo bao gồm thành lập công ty dự án có trụ sở tại thành phố Casablanca của Morocco và cơ quan quản lý có trụ sở tại Thủ đô Abuja của Nigeria, trước khi thu hút các nhà đầu tư và đưa ra quyết định cuối cùng.

ONHYM trước đó cho biết, đường ống dẫn khí này được thiết kế để thúc đẩy hội nhập kinh tế trên khắp Tây Phi, bằng cách mở rộng sản xuất điện và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp và khai thác mỏ, đồng thời giúp Morocco định vị mình như một cầu nối năng lượng giữa châu Phi và châu Âu.