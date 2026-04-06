Hungary cáo buộc âm mưu đánh bom đường ống dẫn khí đốt trước thềm bầu cử

Bộ quốc phòng Serbia cho biết, một lượng lớn thuốc nổ, cùng với các thiết bị để chế tạo và sử dụng đã được tìm thấy gần cơ sở hạ tầng khí đốt nối liền hai nước. Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết, 2 ba lô chứa thuốc nổ đã được tìm thấy cách đường ống dẫn khí Balkan Stream vài trăm mét, gần thị trấn Kanjiža, sát biên giới Hungary.

Ông cũng cảnh báo khối lượng thuốc nổ này có sức công phá khủng khiếp và hàng triệu người có thể đã bị cắt nguồn cung cấp khí đốt nếu thiết bị này phát nổ. Tổng thống Vucic, một đồng minh thân cận của ông Orban cho hay, Serbia sẽ tiếp tục điều tra vụ việc và thông báo cho chính quyền Hungary.

Một đoạn đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Hungary (Ảnh: TASS)

Ngay sau đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết đã được thông báo về vấn đề này và buộc phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc phòng Quốc gia. Đường ống dẫn khí Balkan Stream là phần mở rộng của tuyến đường ống TurkStream, vận chuyển khí đốt của Nga dưới Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục đến Đông Nam Âu, bao gồm Serbia và Hungary. Cả hai quốc gia này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

Phát hiện này diễn ra vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội Hungary vào ngày 12/4, trong đó ông Orban đang nỗ lực kéo dài nhiệm kỳ 16 năm cầm quyền của mình. Theo các cuộc thăm dò dư luận, Đảng Fidesz của ông đang bị đảng đối lập Tisza dẫn trước khoảng 10%. Lãnh đạo phe đối lập Hungary, Peter Magyar, cáo buộc thủ tướng Orban gây hoang mang dư luận, trong khi một số tiếng nói đối lập khác nêu lên khả năng đây là một sự việc được dàn dựng nhằm gây ảnh hưởng đến cử tri hoặc lý giải cho các biện pháp khẩn cấp của chính phủ.

Cơ quan An ninh Quân sự Serbia cho biết, thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng khí đốt, đồng thời nhấn mạnh trong một cuộc họp báo, chất nổ được đóng gói chuyên nghiệp và một nghi phạm trong nhóm người di cư sẽ bị bắt giữ.

Vụ việc này làm gia tăng căng thẳng xung quanh cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực. Đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến vận chuyển dầu lớn của Nga đến Hungary và Slovakia, đã trở thành tâm điểm tranh chấp giữa Budapest và Kiev sau khi bị hư hại hồi đầu năm nay. Sau đó, Ukraine phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.