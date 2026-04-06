中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hungary cáo buộc âm mưu đánh bom đường ống dẫn khí đốt trước thềm bầu cử

Thứ Hai, 06:00, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/4, các quan chức Serbia và Hungary cho biết, đã phát hiện lượng lớn chất nổ gần một đường ống dẫn khí quan trọng ở miền bắc Serbia, tuyến đường cung cấp khí đốt của Nga cho Hungary, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng, diễn ra chỉ một tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Hungary.

Bộ quốc phòng Serbia cho biết, một lượng lớn thuốc nổ, cùng với các thiết bị để chế tạo và sử dụng đã được tìm thấy gần cơ sở hạ tầng khí đốt nối liền hai nước. Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết, 2 ba lô chứa thuốc nổ đã được tìm thấy cách đường ống dẫn khí Balkan Stream vài trăm mét, gần thị trấn Kanjiža, sát biên giới Hungary.

Ông cũng cảnh báo khối lượng thuốc nổ này có sức công phá khủng khiếp và hàng triệu người có thể đã bị cắt nguồn cung cấp khí đốt nếu thiết bị này phát nổ. Tổng thống Vucic, một đồng minh thân cận của ông Orban cho hay, Serbia sẽ tiếp tục điều tra vụ việc và thông báo cho chính quyền Hungary.

hungary cao buoc am muu danh bom duong ong dan khi dot truoc them bau cu hinh anh 1
Một đoạn đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Hungary (Ảnh: TASS)

Ngay sau đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết đã được thông báo về vấn đề này và buộc phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc phòng Quốc gia. Đường ống dẫn khí Balkan Stream là phần mở rộng của tuyến đường ống TurkStream, vận chuyển khí đốt của Nga dưới Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục đến Đông Nam Âu, bao gồm Serbia và Hungary. Cả hai quốc gia này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

Phát hiện này diễn ra vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội Hungary vào ngày 12/4, trong đó ông Orban đang nỗ lực kéo dài nhiệm kỳ 16 năm cầm quyền của mình. Theo các cuộc thăm dò dư luận, Đảng Fidesz của ông đang bị đảng đối lập Tisza dẫn trước khoảng 10%. Lãnh đạo phe đối lập Hungary, Peter Magyar, cáo buộc thủ tướng Orban gây hoang mang dư luận, trong khi một số tiếng nói đối lập khác nêu lên khả năng đây là một sự việc được dàn dựng nhằm gây ảnh hưởng đến cử tri hoặc lý giải cho các biện pháp khẩn cấp của chính phủ.

Cơ quan An ninh Quân sự Serbia cho biết, thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng khí đốt, đồng thời nhấn mạnh trong một cuộc họp báo, chất nổ được đóng gói chuyên nghiệp và một nghi phạm trong nhóm người di cư sẽ bị bắt giữ.

Vụ việc này làm gia tăng căng thẳng xung quanh cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực. Đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến vận chuyển dầu lớn của Nga đến Hungary và Slovakia, đã trở thành tâm điểm tranh chấp giữa Budapest và Kiev sau khi bị hư hại hồi đầu năm nay. Sau đó, Ukraine phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: hungary cáo buộc âm mưu đánh bom đường ống dẫn khí đốt bầu cử quốc hội hungary an ninh năng lượng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ