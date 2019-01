Các sân bay tại Anh sẽ được lắp đặt hệ thống chống thiết bị bay không người lái

Ngày 19/12/2018 vừa qua, sân bay Gatwick - sân bay bận rộn thứ hai vương quốc Anh (sau sân bay Heathrow) - đã phải đóng cửa suốt 3 ngày liên tục sau khi có thiết bị bay không người lái được cho là hoạt động trong không phận của sân bay này. Sự việc gây nên sự hỗn loạn không đáng có đúng vào dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm, khiến cho khoảng 1.000 chuyến bay bị hủy và ảnh hưởng tới hơn 140.000 người.

Hệ thống Drone Dome được triển khai hồi tháng 12 (Ảnh Farm Week)

CTV Quang Huy/VOV.VN Theo RT

Một phát ngôn viên của sân bay Gatwick đã xác nhận sau sự cố nói trên, cơ quan quản lý sân bay đã phe duyệt chi phí hàng triệu Bảng để mua thiết bị chống thiết bị bay không người lái có tính năng tương đương với những thiết bị mà quân đội Anh đã triển khai khẩn cấp sau sự cố 1 ngày cũng tại sân bay này.Vào tuần tới, người phụ trách về Hàng không Vương quốc Anh, bà Barosness Sugg sẽ chủ trì cuộc họp của Bộ Giao thông có sự góp mặt tất cả những lãnh đạo các sân bay của Vương quốc Anh, trong một nỗ lực nhằm chống thiết bị bay không người lái gây mất an ninh ngành hàng không trên khắp cả nước.Sự gia tăng những lo ngại về sự mất an toàn hàng không do các thiết bị bay không người lái đã gây nên sự khó chịu cho không chỉ với nước Anh mà còn trên toàn Thế giới. Và sau sự cố tại sân bay Gatwick, nhiều sân bay trên khắp Thế giới đã liên hệ với sân bay này nhằm tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó.Một trong những công nghệ đã được triển khai tại Gatwick trong tháng 12 vừa qua là hệ thống "Drone Dome" của Israel, được thiết kế bởi Rafael nhằm bảo vệ không phận hiệu quả trước những vật thể bay thù địch.Sự việc thiết bị bay không người lái xảy ra vào dịp Giáng sinh vừa qua vẫn chưa tìm được thủ phạm thực hiện khiến cho nhiều giả thuyết đã được đồn thổi trong thời gian gần đây. Một số người cho rằng đây là nhưng vật thể bay không xác định (UFO). Một số khác thì cho rằng sự cố này có bàn tay của người Nga, trong khi một số khác thì cho rằng, Chính phủ đã biết chuyện gì xảy ra nhưng đã giấu diếm./.