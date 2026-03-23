Campuchia kêu gọi người dân chung tay triệt phá lừa đảo trực tuyến

Cuối tuần qua, chính quyền thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã kêu gọi toàn thể người dân trên địa bàn tích cực tham gia tố giác tội phạm trước thềm Tết cổ truyền Khmer sắp tới, nhấn mạnh vai trò của các cộng đồng dân cư tại chỗ trong việc góp phần triệt phá thành công nạn lừa đảo, cờ bạc trực tuyến và những hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy.

Trong hội nghị sơ kết chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến trên địa bàn, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng nhấn mạnh: “Thành công của các nỗ lực triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến phụ thuộc vào sự hợp tác của người dân, nhất là trong việc cung cấp thông tin, tố giác kịp thời đến cơ quan chức năng và các lực lượng hữu quan”.

Ông Khuong Sreng đánh giá, các chiến dịch truy quét phối hợp giữa chính quyền 14 quận, huyện trên địa bàn thủ đô, cùng các cơ quan chức năng như cảnh sát đô thành và Hiến binh, đã mang lại những kết quả tích cực mấy tháng gần đây. Tuy nhiên, nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các mạng lưới lừa đảo trực tuyến trên địa bàn có dấu hiệu che giấu hoạt động, ẩn náu kỹ tại những khu vực ít bị chú ý, đòi hỏi nỗ lực triệt phá thường xuyên liên tục của người dân và cơ quan chức năng nhằm nhổ tận gốc những loại hình tội phạm này ra khỏi các cộng đồng dân cư.

Đô trưởng Phnom Penh cũng nhắc lại quyết tâm của Chính phủ được Thủ tướng Hun Manet nêu ra về việc Campuchia nỗ lực xây dựng một nền kinh tế “trắng”, trên cơ sở loại bỏ hoàn toàn nền kinh tế “xám hoặc đen” gắn với các hoạt động phi pháp.

Theo Đô trưởng Khuong Sreng, để triển khai chỉ đạo trên, chính quyền thủ đô đã và đang đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý nhân khẩu, cư trú, an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các khu đô thị, khu dân cư tập trung nhiều người nước ngoài, các tòa nhà văn phòng, chung cư và cơ sở giải trí nhằm phát hiện nơi ẩn náu của các nhóm tội phạm.

Theo quy định mới, ban quản lý các khu đô thị và chủ cho thuê nhà có trách nhiệm xác minh nhân thân, tình trạng pháp lý của khách thuê nhà là người nước ngoài trước khi ký hợp đồng cho thuê. Người nước ngoài phải đăng ký tạm trú với chính quyền và cơ quan chức năng sở tại trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi nhập cảnh.

Trong tuần trước, Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đã trục xuất gần 1.600 người nước ngoài thuộc 21 quốc tịch khác nhau, chủ yếu là các nước châu Á và châu Phi, liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến.