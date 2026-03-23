Campuchia kêu gọi người dân chung tay triệt phá lừa đảo trực tuyến

Thứ Hai, 16:59, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong thời điểm hạn chót mà Chính phủ Campuchia đề ra đang đến gần, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã kêu gọi người dân và toàn thể cộng đồng chung tay hưởng ứng quét sạch tận gốc mọi hoạt động lừa đảo, cờ bạc trực tuyến và những hình thức tội phạm liên quan khác trên địa bàn. 

Cuối tuần qua, chính quyền thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã kêu gọi toàn thể người dân trên địa bàn tích cực tham gia tố giác tội phạm trước thềm Tết cổ truyền Khmer sắp tới, nhấn mạnh vai trò của các cộng đồng dân cư tại chỗ trong việc góp phần triệt phá thành công nạn lừa đảo, cờ bạc trực tuyến và những hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy.

Ảnh minh họa: VOV-Phnom Penh

Trong hội nghị sơ kết chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến trên địa bàn, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng nhấn mạnh: “Thành công của các nỗ lực triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến phụ thuộc vào sự hợp tác của người dân, nhất là trong việc cung cấp thông tin, tố giác kịp thời đến cơ quan chức năng và các lực lượng hữu quan”.

Ông Khuong Sreng đánh giá, các chiến dịch truy quét phối hợp giữa chính quyền 14 quận, huyện trên địa bàn thủ đô, cùng các cơ quan chức năng như cảnh sát đô thành và Hiến binh, đã mang lại những kết quả tích cực mấy tháng gần đây. Tuy nhiên, nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các mạng lưới lừa đảo trực tuyến trên địa bàn có dấu hiệu che giấu hoạt động, ẩn náu kỹ tại những khu vực ít bị chú ý, đòi hỏi nỗ lực triệt phá thường xuyên liên tục của người dân và cơ quan chức năng nhằm nhổ tận gốc những loại hình tội phạm này ra khỏi các cộng đồng dân cư.

Đô trưởng Phnom Penh cũng nhắc lại quyết tâm của Chính phủ được Thủ tướng Hun Manet nêu ra về việc Campuchia nỗ lực xây dựng một nền kinh tế “trắng”, trên cơ sở loại bỏ hoàn toàn nền kinh tế “xám hoặc đen” gắn với các hoạt động phi pháp.

Theo Đô trưởng Khuong Sreng, để triển khai chỉ đạo trên, chính quyền thủ đô đã và đang đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý nhân khẩu, cư trú, an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các khu đô thị, khu dân cư tập trung nhiều người nước ngoài, các tòa nhà văn phòng, chung cư và cơ sở giải trí nhằm phát hiện nơi ẩn náu của các nhóm tội phạm.

Theo quy định mới, ban quản lý các khu đô thị và chủ cho thuê nhà có trách nhiệm xác minh nhân thân, tình trạng pháp lý của khách thuê nhà là người nước ngoài trước khi ký hợp đồng cho thuê. Người nước ngoài phải đăng ký tạm trú với chính quyền và cơ quan chức năng sở tại trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi nhập cảnh.

Trong tuần trước, Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đã trục xuất gần 1.600 người nước ngoài thuộc 21 quốc tịch khác nhau, chủ yếu là các nước châu Á và châu Phi, liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Văn Đỗ-Tuấn Anh/VOV-Phnom Penh
Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ đóng cửa những cây xăng găm hàng trục lợi

VOV.VN - Hôm nay (13/3), Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ rút giấy phép hoạt động và đóng cửa vĩnh viễn những cây xăng cố tình đóng cửa để “găm hàng” trục lợi trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu có nhiều biến động.

Giá nhiên liệu tại Campuchia leo thang, người dân đối mặt áp lực chi phí

VOV.VN - Giá bán lẻ nhiên liệu tại Campuchia đã tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng chiến sự tại Trung Đông tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu, đặt ra thách thức thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp trong nước.

Campuchia bắt giữ gần 28.000 đối tượng liên quan đến ma túy trong năm 2025

VOV.VN - Trong năm 2025, các lực lượng chức năng Campuchia đã triệt phá hơn 10.700 vụ án ma túy, bắt giữ gần 28.000 nghi phạm, đồng thời ghi nhận sự gia tăng đột biến trong việc thu giữ các loại tiền chất hóa học dùng để sản xuất chất cấm.

