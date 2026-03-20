Campuchia triển khai loạt biện pháp cấp bách ứng phó giá nhiên liệu tăng cao

Thứ Sáu, 09:45, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp trước biến động giá dầu thế giới, Chính phủ Campuchia vừa chỉ đạo khẩn việc hỗ trợ chi phí đi lại cho công nhân và yêu cầu các cơ quan Nhà nước triệt để tiết kiệm điện.

Trong chỉ thị mới nhất ngày 19/3, Thủ tướng Hun Manet đã chỉ đạo Bộ trưởng Lao động và Đào tạo nghề Campuchia Heng Sour triển khai họp khẩn với các bên liên quan nhằm đưa ra những giải pháp trực tiếp trong việc giảm và hỗ trợ chi phí đưa đón, đi lại của người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp.

Thủ tướng Hun Manet yêu cầu những cuộc thảo luận này phải có sự tham gia của đại diện chủ doanh nghiệp, lãnh đạo công đoàn nhằm xác định những giải pháp thực tế trong thời gian sớm nhất giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người lao động về chi phí đi lại và sinh hoạt hàng ngày trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng cao khó lường hiện nay.

Thủ tướng Hun Manet tin tưởng các bên liên quan sẽ sớm đạt được những thỏa thuận mang tính cân bằng nhằm hỗ trợ người lao động, qua đó vừa đảm bảo khắc phục những khó khăn hàng ngày của người dân, vừa đảm bảo duy trì năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp và sản xuất phục vụ xuất khẩu của Campuchia trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Liên quan đến tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, một loạt các bộ, ban ngành tại Campuchia cũng đang chủ động thực hiện những biện pháp tiết kiệm năng lượng. Trong đó, Bộ Lao động và Đào tạo nghề cũng đã chỉ thị cho các bộ phận, công chức và phòng, ban trực thuộc thực hành tiết kiệm điện trong giờ làm việc, nhằm chung tay cùng Chính phủ và cả nước ứng phó với tình trạng khó khăn về nhiên liệu. Các cán bộ, công chức, nhân viên được yêu cầu cụ thể trong việc chỉ bật điều hòa nhiệt độ tại tất cả các văn phòng, phòng họp, hội trường trong trường hợp thực sự cần thiết, và ấn định ở mức từ 25 độ C trở lên. Tất cả các bóng đèn và thiết bị điện các loại cũng được tắt hoặc rút phích cắm khi không sử dụng, nhất là trong giờ nghỉ và sau giờ làm việc.

Các bộ, ban, ngành khác của Chính phủ Campuchia cũng đã được hướng dẫn về việc điều chỉnh khung giờ và thời lượng bật các thiết bị điện, chiếu sáng trong và ngoài giờ làm việc.

Mỹ - Nhật hợp tác khoáng sản, năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Ngày 19/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông và các rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng. Cuộc gặp tập trung vào các vấn đề địa chính trị, hợp tác kinh tế chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.

Văn Đỗ-Tuấn Anh/VOV-Phnom Penh
Ông Trump kêu gọi Israel ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran
Ông Trump kêu gọi Israel ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran

Ông Trump kêu gọi Israel ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran

Ông Trump kêu gọi Israel ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 cho biết, ông đã yêu cầu Israel không tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Iran, trong bối cảnh căng thẳng leo thang đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo.

Israel tuyên bố tạm dừng tấn công “huyết mạch năng lượng” của Iran
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Israel hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trọng yếu của Iran và Israel sẽ tuân thủ đề nghị này.

Israel tuyên bố tạm dừng tấn công “huyết mạch năng lượng” của Iran

Israel tuyên bố tạm dừng tấn công “huyết mạch năng lượng” của Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Israel hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trọng yếu của Iran và Israel sẽ tuân thủ đề nghị này.

Thủ tướng Hungary: Không nên loại Nga khỏi hệ thống năng lượng châu Âu
VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây cho rằng, trong bối cảnh giá năng lượng châu Âu tăng vọt, Nga nên tiếp tục là một phần của hệ thống an ninh, năng lượng và thương mại của châu lục này bất chấp tình hình cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay.

Thủ tướng Hungary: Không nên loại Nga khỏi hệ thống năng lượng châu Âu

Thủ tướng Hungary: Không nên loại Nga khỏi hệ thống năng lượng châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây cho rằng, trong bối cảnh giá năng lượng châu Âu tăng vọt, Nga nên tiếp tục là một phần của hệ thống an ninh, năng lượng và thương mại của châu lục này bất chấp tình hình cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay.

