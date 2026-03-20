Campuchia triển khai loạt biện pháp cấp bách ứng phó giá nhiên liệu tăng cao

Trong chỉ thị mới nhất ngày 19/3, Thủ tướng Hun Manet đã chỉ đạo Bộ trưởng Lao động và Đào tạo nghề Campuchia Heng Sour triển khai họp khẩn với các bên liên quan nhằm đưa ra những giải pháp trực tiếp trong việc giảm và hỗ trợ chi phí đưa đón, đi lại của người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp.

Thủ tướng Hun Manet yêu cầu những cuộc thảo luận này phải có sự tham gia của đại diện chủ doanh nghiệp, lãnh đạo công đoàn nhằm xác định những giải pháp thực tế trong thời gian sớm nhất giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người lao động về chi phí đi lại và sinh hoạt hàng ngày trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng cao khó lường hiện nay.

Thủ tướng Hun Manet tin tưởng các bên liên quan sẽ sớm đạt được những thỏa thuận mang tính cân bằng nhằm hỗ trợ người lao động, qua đó vừa đảm bảo khắc phục những khó khăn hàng ngày của người dân, vừa đảm bảo duy trì năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp và sản xuất phục vụ xuất khẩu của Campuchia trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Liên quan đến tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, một loạt các bộ, ban ngành tại Campuchia cũng đang chủ động thực hiện những biện pháp tiết kiệm năng lượng. Trong đó, Bộ Lao động và Đào tạo nghề cũng đã chỉ thị cho các bộ phận, công chức và phòng, ban trực thuộc thực hành tiết kiệm điện trong giờ làm việc, nhằm chung tay cùng Chính phủ và cả nước ứng phó với tình trạng khó khăn về nhiên liệu. Các cán bộ, công chức, nhân viên được yêu cầu cụ thể trong việc chỉ bật điều hòa nhiệt độ tại tất cả các văn phòng, phòng họp, hội trường trong trường hợp thực sự cần thiết, và ấn định ở mức từ 25 độ C trở lên. Tất cả các bóng đèn và thiết bị điện các loại cũng được tắt hoặc rút phích cắm khi không sử dụng, nhất là trong giờ nghỉ và sau giờ làm việc.

Các bộ, ban, ngành khác của Chính phủ Campuchia cũng đã được hướng dẫn về việc điều chỉnh khung giờ và thời lượng bật các thiết bị điện, chiếu sáng trong và ngoài giờ làm việc.