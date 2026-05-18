中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Campuchia khởi động giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả”

Thứ Hai, 18:05, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ Thông tin Campuchia đã chính thức phát động giai đoạn 2 của chiến dịch quy mô toàn quốc “Nói không với tin giả”. Đây là bước đi tiếp nối thành công của giai đoạn 1 trong hơn một năm qua, nhắm tới việc định hình một không gian mạng an toàn và lành mạnh tại xứ sở Chùa Tháp.

Lễ phát động “Nói không với tin giả”diễn ra trang trọng tại Thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra. Với chủ đề “Tăng cường hiểu biết về thông tin và truyền thông để đảm bảo an toàn thông tin”, giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả” của Campuchia sẽ tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là giới trẻ về tác động nguy hiểm của thông tin sai lệch đối với xã hội và cách phân biệt tin giả trong thời đại kỹ thuật số.

campuchia khoi dong giai doan 2 chien dich noi khong voi tin gia hinh anh 1
Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra phát động chiến dịch.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra nhấn mạnh rằng chiến dịch “Nói không với tin giả” có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh mọi người ngày càng dễ dàng tiếp cận nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt là sự phổ biến của điện thoại thông minh, bên cạnh lợi ích không thể phủ nhận thì việc sử dụng công nghệ cũng có nhiều tác động tiêu cực. Vì vậy, cần tăng cường giáo dục, hướng dẫn và trang bị kiến ​​thức về kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, để sử dụng mạng xã hội một cách cẩn trọng, không chia sẻ thông tin không có nguồn chính thức, tham gia bác bỏ tin giả, qua đó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Bộ trưởng Thông tin Campuchia kêu gọi toàn thể thanh thiếu niên cùng tham gia chiến dịch chống tin giả, bảo vệ gia đình và cộng đồng khỏi những rủi ro, nguy hiểm của các thông tin sai lệch, phóng đại, lừa đảo.

Tình trạng thông tin sai lệch ngày càng gia tăng tại Campuchia trong những năm qua gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền các cấp và cá nhân một số lãnh đạo. Không chỉ vậy, tin giả còn có tác động tiêu cực đến các lĩnh vực xã hội, văn hóa và đời sống nhân dân. Trong khi đó, mạng xã hội là kênh tin tức phổ biến đối với phần lớn người Campuchia tại tất cả các vùng miền, với dân số khoảng 17,7 triệu người, hiện có hơn 13 triệu tài khoản Facebook được xác định là đang hoạt động tại Campuchia. Thời gian gần đây, Chính phủ Campuchia đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm giải quyết trực diện những thách thức này như tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về chống tin giả, đồng thời nâng cao vai trò của các phương tiện truyền thông chính thống.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Campuchia chống tin giả mạng xã hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều tin giả liên quan đến vụ xả súng ở Bondi được lan truyền rộng rãi
Nhiều tin giả liên quan đến vụ xả súng ở Bondi được lan truyền rộng rãi

VOV.VN - Vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia đã làm rúng động thế giới. Tin tức của sự kiện này thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy vậy, trong dòng thông tin này lại xuất hiện nhiều tin không chính xác, ảnh hưởng đến nhiều người.

Nhiều tin giả liên quan đến vụ xả súng ở Bondi được lan truyền rộng rãi

Nhiều tin giả liên quan đến vụ xả súng ở Bondi được lan truyền rộng rãi

VOV.VN - Vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia đã làm rúng động thế giới. Tin tức của sự kiện này thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy vậy, trong dòng thông tin này lại xuất hiện nhiều tin không chính xác, ảnh hưởng đến nhiều người.

Iran nói bắn rơi máy bay Israel và bắt được phi công, Israel gọi đó là tin giả
Iran nói bắn rơi máy bay Israel và bắt được phi công, Israel gọi đó là tin giả

VOV.VN - Hãng thông tấn Tasnim của Iran tuyên bố vào đêm 13/6 rằng phòng không Iran đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Israel và bắt được một nữ phi công. Phía Israel phủ nhận, gọi là tin giả do truyền thông Iran tung ra.

Iran nói bắn rơi máy bay Israel và bắt được phi công, Israel gọi đó là tin giả

Iran nói bắn rơi máy bay Israel và bắt được phi công, Israel gọi đó là tin giả

VOV.VN - Hãng thông tấn Tasnim của Iran tuyên bố vào đêm 13/6 rằng phòng không Iran đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Israel và bắt được một nữ phi công. Phía Israel phủ nhận, gọi là tin giả do truyền thông Iran tung ra.

Mỹ lên án, Nga bảo vệ luật trừng phạt việc tung tin giả hoạt động của quân đội
Mỹ lên án, Nga bảo vệ luật trừng phạt việc tung tin giả hoạt động của quân đội

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, việc thông qua dự luật nhằm đảm bảo thông tin đến với người dân được chính xác, khách quan đặc biệt trong bối cảnh các thông tin sai sự thật có sự "giật dây" từ nước ngoài

Mỹ lên án, Nga bảo vệ luật trừng phạt việc tung tin giả hoạt động của quân đội

Mỹ lên án, Nga bảo vệ luật trừng phạt việc tung tin giả hoạt động của quân đội

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, việc thông qua dự luật nhằm đảm bảo thông tin đến với người dân được chính xác, khách quan đặc biệt trong bối cảnh các thông tin sai sự thật có sự "giật dây" từ nước ngoài

Đại sứ quán Cuba bóc mẽ chiến dịch tung tin giả và tấn công mạng nhằm vào Cuba
Đại sứ quán Cuba bóc mẽ chiến dịch tung tin giả và tấn công mạng nhằm vào Cuba

VOV.VN - Đại sứ quán Cuba cho hay, từ bên ngoài lãnh thổ Cuba, các thế lực thù địch với nước này đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn ngụy tạo tin tức và hình ảnh để nói xấu Cuba, cũng như tiến hành ngăn chặn truy cập các website chính thống của Cuba.

Đại sứ quán Cuba bóc mẽ chiến dịch tung tin giả và tấn công mạng nhằm vào Cuba

Đại sứ quán Cuba bóc mẽ chiến dịch tung tin giả và tấn công mạng nhằm vào Cuba

VOV.VN - Đại sứ quán Cuba cho hay, từ bên ngoài lãnh thổ Cuba, các thế lực thù địch với nước này đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn ngụy tạo tin tức và hình ảnh để nói xấu Cuba, cũng như tiến hành ngăn chặn truy cập các website chính thống của Cuba.

Nóng chủ đề “tin giả” tại Hội nghị thông tấn quốc tế OANA ở Hà Nội
Nóng chủ đề “tin giả” tại Hội nghị thông tấn quốc tế OANA ở Hà Nội

VOV.VN - Vài năm lại đây, “tin giả” đã trở thành một vấn nạn trên thế giới và ở Việt Nam. Và đây cũng là một chủ đề chính trong Hội nghị quốc tế OANA ở Hà Nội.

Nóng chủ đề “tin giả” tại Hội nghị thông tấn quốc tế OANA ở Hà Nội

Nóng chủ đề “tin giả” tại Hội nghị thông tấn quốc tế OANA ở Hà Nội

VOV.VN - Vài năm lại đây, “tin giả” đã trở thành một vấn nạn trên thế giới và ở Việt Nam. Và đây cũng là một chủ đề chính trong Hội nghị quốc tế OANA ở Hà Nội.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ