Campuchia khởi động giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả”

Lễ phát động “Nói không với tin giả”diễn ra trang trọng tại Thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra. Với chủ đề “Tăng cường hiểu biết về thông tin và truyền thông để đảm bảo an toàn thông tin”, giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả” của Campuchia sẽ tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là giới trẻ về tác động nguy hiểm của thông tin sai lệch đối với xã hội và cách phân biệt tin giả trong thời đại kỹ thuật số.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra phát động chiến dịch.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra nhấn mạnh rằng chiến dịch “Nói không với tin giả” có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh mọi người ngày càng dễ dàng tiếp cận nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt là sự phổ biến của điện thoại thông minh, bên cạnh lợi ích không thể phủ nhận thì việc sử dụng công nghệ cũng có nhiều tác động tiêu cực. Vì vậy, cần tăng cường giáo dục, hướng dẫn và trang bị kiến ​​thức về kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, để sử dụng mạng xã hội một cách cẩn trọng, không chia sẻ thông tin không có nguồn chính thức, tham gia bác bỏ tin giả, qua đó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Bộ trưởng Thông tin Campuchia kêu gọi toàn thể thanh thiếu niên cùng tham gia chiến dịch chống tin giả, bảo vệ gia đình và cộng đồng khỏi những rủi ro, nguy hiểm của các thông tin sai lệch, phóng đại, lừa đảo.

Tình trạng thông tin sai lệch ngày càng gia tăng tại Campuchia trong những năm qua gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền các cấp và cá nhân một số lãnh đạo. Không chỉ vậy, tin giả còn có tác động tiêu cực đến các lĩnh vực xã hội, văn hóa và đời sống nhân dân. Trong khi đó, mạng xã hội là kênh tin tức phổ biến đối với phần lớn người Campuchia tại tất cả các vùng miền, với dân số khoảng 17,7 triệu người, hiện có hơn 13 triệu tài khoản Facebook được xác định là đang hoạt động tại Campuchia. Thời gian gần đây, Chính phủ Campuchia đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm giải quyết trực diện những thách thức này như tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về chống tin giả, đồng thời nâng cao vai trò của các phương tiện truyền thông chính thống.