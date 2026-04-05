中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Philippines bác bỏ tin giả về phong tỏa Covid-19 và năng lượng

Chủ Nhật, 14:49, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines khẳng định, các báo cáo về việc phong tỏa toàn quốc vào tuần tới do nghi ngờ xuất hiện biến thể “Cicada” của Covid-19 là không đúng sự thật.

Bộ Y tế Philippines thông báo: Không có cơ sở nào cho các báo cáo truyền thông về việc nước này sẽ áp dụng phong tỏa khẩn cấp vào ngày 10/4 để ngăn chặn biến thể Cicada của Covid-19. Người dân không nên quá lo lắng, đồng thời tránh lan truyền tin giả và chỉ nên lấy thông tin chính xác từ trang Facebook chính thức của Bộ Y tế và các nền tảng mạng xã hội khác.

philippines bac bo tin gia ve phong toa covid-19 va nang luong hinh anh 1
Đường phố Philippines.

Trước đó, Bộ Y tế Philippines nhấn mạnh rằng chưa có bất kỳ báo cáo nào về trường hợp nhiễm biến thể Cicada trong nước.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chủng Cicada (BA.3.2) thuộc dòng Omicron của virus gây ra Covid-19. Chủng này  phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tháng 11. WHO đã phân loại BA.3.2, xuất hiện ở 23 quốc gia, là một biến thể Covid đang được theo dõi.

Phủ Tổng thống Philippines cũng đã lên tiếng về một bài đăng được chia sẻ rộng rãi cho rằng "phong tỏa năng lượng" sẽ bắt đầu vào ngày 20/4 tới. Thông điệp lan truyền này kêu gọi người dân tích trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các thiết bị điện như tấm pin mặt trời và quạt sạc. Phủ Tổng thống khẳng định, mặc dù Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia kéo dài một năm, nhưng điều này được thực hiện để ổn định ngành và giải quyết sự gián đoạn nhiên liệu toàn cầu. Để giúp đỡ người dân, chính phủ đang mở rộng trợ cấp nhiên liệu cho ngành vận tải bắt đầu từ ngày 6/4.

Chính phủ Philippines cũng đang nỗ lực để đảm bảo điện và nhiên liệu vẫn sẵn có bất chấp căng thẳng ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao (DFA) xác nhận rằng Iran đã đồng ý cho phép các tàu mang cờ Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Ngoại trưởng Ma. Theresa Lazaro và Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã hoàn tất thỏa thuận này trong cuộc điện đàm hôm thứ Năm, ngày 2/4, đảm bảo dòng chảy năng lượng của đất nước.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Philippines bác bỏ tin giả Covid-19 khủng hoảng năng lượng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các biện pháp của Nhật Bản và Philippines ứng phó với khủng hoảng năng lượng
VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia trong khi Philipines kích hoạt quỹ khẩn cấp trị giá 20 tỷ peso để tăng cường an ninh năng lượng.

Philippines sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận với Trung Quốc về dự án dầu khí chung ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng xung đột ở Trung Đông có thể là động lực thúc đẩy tiến trình đàm phán.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ