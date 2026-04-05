Philippines bác bỏ tin giả về phong tỏa Covid-19 và năng lượng

Bộ Y tế Philippines thông báo: Không có cơ sở nào cho các báo cáo truyền thông về việc nước này sẽ áp dụng phong tỏa khẩn cấp vào ngày 10/4 để ngăn chặn biến thể Cicada của Covid-19. Người dân không nên quá lo lắng, đồng thời tránh lan truyền tin giả và chỉ nên lấy thông tin chính xác từ trang Facebook chính thức của Bộ Y tế và các nền tảng mạng xã hội khác.

Trước đó, Bộ Y tế Philippines nhấn mạnh rằng chưa có bất kỳ báo cáo nào về trường hợp nhiễm biến thể Cicada trong nước.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chủng Cicada (BA.3.2) thuộc dòng Omicron của virus gây ra Covid-19. Chủng này phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tháng 11. WHO đã phân loại BA.3.2, xuất hiện ở 23 quốc gia, là một biến thể Covid đang được theo dõi.

Phủ Tổng thống Philippines cũng đã lên tiếng về một bài đăng được chia sẻ rộng rãi cho rằng "phong tỏa năng lượng" sẽ bắt đầu vào ngày 20/4 tới. Thông điệp lan truyền này kêu gọi người dân tích trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các thiết bị điện như tấm pin mặt trời và quạt sạc. Phủ Tổng thống khẳng định, mặc dù Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia kéo dài một năm, nhưng điều này được thực hiện để ổn định ngành và giải quyết sự gián đoạn nhiên liệu toàn cầu. Để giúp đỡ người dân, chính phủ đang mở rộng trợ cấp nhiên liệu cho ngành vận tải bắt đầu từ ngày 6/4.

Chính phủ Philippines cũng đang nỗ lực để đảm bảo điện và nhiên liệu vẫn sẵn có bất chấp căng thẳng ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao (DFA) xác nhận rằng Iran đã đồng ý cho phép các tàu mang cờ Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Ngoại trưởng Ma. Theresa Lazaro và Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã hoàn tất thỏa thuận này trong cuộc điện đàm hôm thứ Năm, ngày 2/4, đảm bảo dòng chảy năng lượng của đất nước.