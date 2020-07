Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Ruos Sok Viacha cho biết sau cuộc họp liên bộ giữa Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao với Bộ Y tế và các bộ, ban ngành liên quan về vấn đề an sinh xã hội, kinh tế và đầu tư.

Campuchia sẽ mở lại trường học vào tháng 8 tới.

Theo đó, Bộ Giáo dục sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc mở lại trường học vào tháng 8 tới với một số điều kiện như sau: Thứ nhất, các cơ sở giáo dục phải cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Bộ Y tế, cũng như Tổ chức Y tế thế giới như: đeo khẩu trang, đo nhiệt độ thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn... Thứ 2, thực hiện chương trình giáo dục mới: học trực tiếp trên lớp, và học online. Thứ 3, các cơ sở giáo dục phải xây dựng tổ công tác an toàn sức khỏe học tập. Thứ 4, các cơ sở giáo dục phải tổ chức kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả các giáo viên và học sinh, sinh viên.

Kể từ khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên ở Campuchia hồi đầu tháng 3/2020, chính phủ Campuchia đã ra lệnh đóng cửa tạm thời một số cơ sở kinh doanh và các địa điểm công cộng như trường học, quán karaoke, rạp chiếu phim, sòng bạc, câu lạc bộ và trung tâm thể thao. Khi dịch bệnh tạm lắng, một số điểm đã được mở cửa trở lại./.