Campuchia siết chặt quy định số lượng phó giám đốc công an các tỉnh, thành

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đã ký ban hành thông tư quy định về số lượng vị trí lãnh đạo cấp phó thuộc lực lượng công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định mới áp dụng cho các chức danh từ phó giám đốc công an cấp tỉnh/thành đến phó trưởng công an cấp xã/phường. Quy định này có hiệu lực ngay tại thời điểm ban hành.

Ảnh minh họa ( Bộ Nội vụ Campuchia)

Theo thông tư mới, số lượng PGĐ công an tại các địa phương được phân bổ cụ thể dựa trên đặc điểm địa lý và quy mô quản lý: PGĐ công an tại Thủ đô Phnom Penh: Cắt giảm xuống còn từ 14 đến 16 người. Phó giám đốc công an tại các tỉnh giáp biên giới: Dao động từ 12 đến 14 người. Tỉnh Preah Vihear và các tỉnh không giáp biên giới: Từ 11 đến 13 người. Hai tỉnh Kep và Pailin: Giới hạn trong khoảng từ 7 đến 9 người.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Nội vụ Campuchia cũng quy định số lượng phó trưởng phòng chuyên môn tối đa là 4 người. Trong khi đó, số lượng phó trưởng công an quận (thuộc thủ đô) được ấn định là 8 người.

Thông tư cũng nhấn mạnh, cấu trúc nhân sự cấp phó của các phòng chuyên môn, công an cấp huyện và các Tiểu đoàn bắt buộc phải có ít nhất 1 lãnh đạo là nữ. “Đối với vị trí phó giám đốc phụ trách khối phòng chống buôn bán người, bảo vệ trẻ vị thành niên và công tác bình đẳng giới, bắt buộc phải bố trí 1 nhân sự là nữ”, Phó Thủ tướng Sar Sokha chỉ rõ trong văn bản.