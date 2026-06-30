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Việt Nam - Lào - Campuchia đẩy mạnh hợp tác an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia

Thứ Ba, 23:21, 30/06/2026
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VOV.VN - Ngày 30/6 tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Lào về hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị. Tiếp nối nền tảng vững chắc từ hội nghị lần thứ nhất tại Đà Nẵng, hội nghị lần này đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác an ninh giữa 3 nước Đông Dương, nhằm ứng phó với các thách thức an ninh hiện nay.

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Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết: “Lực lượng công an 3 nước thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các đơn vị nghiệp vụ của 3 Bộ và công an các địa phương 3 nước đã chủ động phối hợp đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trên cơ sở đó đã từng bước tạo ra các cơ chế, hình thức hợp tác có hiệu quả cho những năm tiếp theo”.

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Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị, trong thời gian tới các Bộ Công an, Nội vụ của 3 nước triển khai hiệu quả kết luận và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, đưa hợp tác trong lĩnh vực an ninh thực sự chuyển biến về chất, xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, phát triển bền vững, đáp ứng được mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ Công an, Nội vụ của 3 nước đã trình bày tham luận về công tác đấu tranh chống hành vi mua bán người xuyên quốc gia; hợp tác triển khai chương trình phòng ngừa và ngăn chặn ma túy; tăng cường hợp tác đấu tranh chống tội phạm lừa đảo trực tuyến trong tình hình mới.

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Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ trưởng Bộ Công an Lào

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng 3 nước đã thông qua Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết làm sâu sắc sự tin cậy chính trị và lòng tin lẫn nhau; đẩy mạnh các nỗ lực chung trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia; đẩy mạnh chia sẻ thông tin phối hợp điều tra; thúc đẩy hợp tác và các cơ chế liên lạc biên giới để duy trì môi trường biên giới hòa bình, an ninh, phát triển; tăng cường đối thoại, trao đổi và các hoạt động giao lưu nhằm tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau.  

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Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia

Trong thời gian làm việc tại Campuchia, Đại tướng Lương Tam Quang đã đến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, gặp song phương với Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha và Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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