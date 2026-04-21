Campuchia - Trung Quốc lần đầu tổ chức Đối thoại Chiến lược "2+2"

Thứ Ba, 05:22, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Campuchia và Trung Quốc sẽ chính thức khởi động cơ chế Đối thoại Chiến lược "2+2" lần đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vào tối ngày 22/4 tới đây. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Theo trang tin điện tử Fresh News, vào tối ngày 22/04, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia - Trung Quốc sẽ chính thức khai mạc cuộc gặp đầu tiên trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược 2+2. Đây là cơ chế đối thoại cấp cao quy tụ những người đứng đầu ngành ngoại giao và quốc phòng của hai nước. Phía Trung Quốc có Ngoại trưởng Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân. Phía Campuchia gồm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia ông Chan Ratana, cuộc họp này là bước cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Campuchia vào tháng 4/2025.

campuchia - trung quoc lan dau to chuc Doi thoai chien luoc 2 2 hinh anh 1
Ảnh minh họa

Bên cạnh các nội dung hợp tác quân sự truyền thống, hai bên sẽ đặc biệt chú trọng vào các vấn đề an ninh khu vực đang nổi cộm, bao gồm: Chống buôn người, phòng chống tội phạm ma túy, triệt phá tội phạm online. Ông Chan Ratana nhấn mạnh cuộc gặp nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, dựa trên sự đồng thuận chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai quốc gia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Vương Nghị và Bộ trưởng Đổng Quân dự kiến sẽ tới chào xã giao các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia: Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet.

Sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp ngoại giao mà còn khẳng định vị thế đối tác chiến lược toàn diện, cùng nhau xây dựng "Cộng đồng chung vận mệnh" trong kỷ nguyên mới giữa Campuchia và Trung Quốc.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Đại sứ Trung Quốc gặp Phó Thủ tướng Campuchia hối thúc trấn áp tội phạm
Đại sứ Trung Quốc gặp Phó Thủ tướng Campuchia hối thúc trấn áp tội phạm

VOV.VN - Sau khi xảy ra nhiều vụ công dân Trung Quốc mất tích tại Campuchia, Đại sứ nước này Uông Văn Bân đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Campuchia, hối thúc Campuchia có biện pháp trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm như giam giữ trái phép và hành hung công dân Trung Quốc.

Trung Quốc: Xây dựng lại lòng tin giữa Campuchia và Thái Lan là quan trọng nhất
Trung Quốc: Xây dựng lại lòng tin giữa Campuchia và Thái Lan là quan trọng nhất

VOV.VN - Thái Lan và Campuchia ngày 29/12 đã nhất trí xây dựng lại lòng tin và củng cố lệnh ngừng bắn sau nhiều tuần xung đột biên giới tại cuộc gặp 3 bên với Trung Quốc tại Vân Nam.

Trung Quốc viện trợ khẩn cấp cho Campuchia sau xung đột biên giới
Trung Quốc viện trợ khẩn cấp cho Campuchia sau xung đột biên giới

VOV.VN - Ngày 28/12, lô hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp đầu tiên của Trung Quốc đã đến Campuchia, sau khi nước này và Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước thời gian gần đây.

