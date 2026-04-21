Campuchia - Trung Quốc lần đầu tổ chức Đối thoại Chiến lược "2+2"

Theo trang tin điện tử Fresh News, vào tối ngày 22/04, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia - Trung Quốc sẽ chính thức khai mạc cuộc gặp đầu tiên trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược 2+2. Đây là cơ chế đối thoại cấp cao quy tụ những người đứng đầu ngành ngoại giao và quốc phòng của hai nước. Phía Trung Quốc có Ngoại trưởng Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân. Phía Campuchia gồm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia ông Chan Ratana, cuộc họp này là bước cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Campuchia vào tháng 4/2025.

Bên cạnh các nội dung hợp tác quân sự truyền thống, hai bên sẽ đặc biệt chú trọng vào các vấn đề an ninh khu vực đang nổi cộm, bao gồm: Chống buôn người, phòng chống tội phạm ma túy, triệt phá tội phạm online. Ông Chan Ratana nhấn mạnh cuộc gặp nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, dựa trên sự đồng thuận chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai quốc gia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Vương Nghị và Bộ trưởng Đổng Quân dự kiến sẽ tới chào xã giao các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia: Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet.

Sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp ngoại giao mà còn khẳng định vị thế đối tác chiến lược toàn diện, cùng nhau xây dựng "Cộng đồng chung vận mệnh" trong kỷ nguyên mới giữa Campuchia và Trung Quốc.