Trung Quốc quan ngại việc Mỹ chặn giữ tàu hàng Iran xuất phát từ Trung Quốc

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Bắc Kinh quan ngại trước động thái cưỡng chế chặn tàu của phía Mỹ, đồng thời kêu gọi các bên liên tránh làm gia tăng căng thẳng và leo thang đối đầu.

“Tình hình tại eo biển Hormuz rất nhạy cảm và phức tạp. Chúng tôi bày tỏ quan ngại trước hành động cưỡng chế ngăn chặn tàu thuyền liên quan của Mỹ. Hy vọng các bên liên quan hành xử có trách nhiệm, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, tránh làm leo thang mâu thuẫn và gia tăng căng thẳng, tạo điều kiện cần thiết để việc đi lại qua eo biển trở lại bình thường”, ông Quách Gia Côn nhấn mạnh

Liên quan đến việc thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hạn vào ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh khu vực Trung Đông hiện đang ở giai đoạn then chốt, là thời điểm chuyển tiếp quan trọng giữa xung đột và đối thoại: “Khi cánh cửa hòa bình đã được mở ra, các bên cần tận dụng cơ hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm dứt chiến sự trong thời gian sớm nhất”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định ủng hộ các bên tiếp tục duy trì đà ngừng bắn và đàm phán, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong thúc đẩy hạ nhiệt tình hình, hướng tới mục tiêu hòa bình và ổn định lâu dài tại Trung Đông.