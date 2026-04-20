中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc quan ngại việc Mỹ chặn giữ tàu hàng Iran xuất phát từ Trung Quốc

Thứ Hai, 19:48, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại sau khi Mỹ chặn giữ một tàu hàng Iran được cho là xuất phát từ Trung Quốc, trong bối cảnh tình hình tại khu vực eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến nhạy cảm, phức tạp. 

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Bắc Kinh quan ngại trước động thái cưỡng chế chặn tàu của phía Mỹ, đồng thời kêu gọi các bên liên tránh làm gia tăng căng thẳng và leo thang đối đầu.

“Tình hình tại eo biển Hormuz rất nhạy cảm và phức tạp. Chúng tôi bày tỏ quan ngại trước hành động cưỡng chế ngăn chặn tàu thuyền liên quan của Mỹ. Hy vọng các bên liên quan hành xử có trách nhiệm, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, tránh làm leo thang mâu thuẫn và gia tăng căng thẳng, tạo điều kiện cần thiết để việc đi lại qua eo biển trở lại bình thường”, ông Quách Gia Côn nhấn mạnh

trung quoc quan ngai viec my chan giu tau hang iran xuat phat tu trung quoc hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn

Liên quan đến việc thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hạn vào ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh khu vực Trung Đông hiện đang ở giai đoạn then chốt, là thời điểm chuyển tiếp quan trọng giữa xung đột và đối thoại: “Khi cánh cửa hòa bình đã được mở ra, các bên cần tận dụng cơ hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm dứt chiến sự trong thời gian sớm nhất”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định ủng hộ các bên tiếp tục duy trì đà ngừng bắn và đàm phán, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong thúc đẩy hạ nhiệt tình hình, hướng tới mục tiêu hòa bình và ổn định lâu dài tại Trung Đông.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Mỹ Iran eo biển Hormuz xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hải quân Trung Quốc đi qua eo biển Yokoate diễn tập ở Tây Thái Bình Dương
Hải quân Trung Quốc đi qua eo biển Yokoate diễn tập ở Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Một hạm đội hải quân thuộc Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc (PLA) hôm qua (19/4) đã tiến hành tập trận ở Tây Thái Bình Dương, mà theo các chuyên gia nước này là nhằm răn đe các thế lực thù địch.

Hải quân Trung Quốc đi qua eo biển Yokoate diễn tập ở Tây Thái Bình Dương

Hải quân Trung Quốc đi qua eo biển Yokoate diễn tập ở Tây Thái Bình Dương

VOV.VN - Một hạm đội hải quân thuộc Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc (PLA) hôm qua (19/4) đã tiến hành tập trận ở Tây Thái Bình Dương, mà theo các chuyên gia nước này là nhằm răn đe các thế lực thù địch.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Trung Quốc
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - GS Lưu Thư Minh của Học viện Môi trường Đại học Thanh Hoa nhấn mạnh, hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, trong đó có môi trường và phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa và phát triển của mỗi nước.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Trung Quốc

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - GS Lưu Thư Minh của Học viện Môi trường Đại học Thanh Hoa nhấn mạnh, hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, trong đó có môi trường và phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa và phát triển của mỗi nước.

Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz
Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz

VOV.VN - Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông ngày 16/4 lên tiếng bảo vệ việc Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng động thái này đã góp phần ngăn chặn căng thẳng leo thang và tạo điều kiện cho đối thoại và ngừng bắn.

Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz

Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz

VOV.VN - Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông ngày 16/4 lên tiếng bảo vệ việc Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng động thái này đã góp phần ngăn chặn căng thẳng leo thang và tạo điều kiện cho đối thoại và ngừng bắn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ