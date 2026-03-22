Căn cứ Mỹ ở Iraq bị tấn công dữ dội

Một nguồn tin an ninh Iraq trưa 22/3 cho biết căn cứ không quân Mỹ ở thủ đô Baghdad đã bị tấn công 8 lần liên tiếp chỉ trong ít giờ sáng sớm nay. Vũ khí tấn công gồm cả rocket và máy bay không người lái. Một số quả rocket được nhìn thấy rơi xuống gần căn cứ và gây ra những tiếng nổ lớn. Sau các cuộc tấn công, một bệ phóng rocket đã được tìm thấy tại một quận gần sân bay quốc tế Baghdad, nơi đặt căn cứ và một cơ sở ngoại giao Mỹ. Chưa có thông tin về lực lượng đã tiến hành các cuộc tập kích.

Căn cứ Mỹ tại Iraq. Nguồn: AP

Đây là lần thứ 3 trong chưa đầy 10 ngày qua, cơ sở của Mỹ ở Baghdad bị tập kích bởi loạt cuộc tấn công chưa xác định thủ phạm. Trước đó, trong các ngày 17 và 14/3, Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô của Iraq cũng đã bị tấn công nhiều lần bởi các quả rocket và máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc.

Liên quan các cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Israel hồi đêm qua khiến hơn 150 người bị thương, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thừa nhận hệ thống phòng không nước này đã thất bại trong việc đánh chặn 2 quả tên lửa đạn đạo của Iran phóng về phía Nam Israel. Tuy nhiên, báo cáo điều tra khẳng định, các sai sót dẫn thất bại của nỗ lực đánh chặn chỉ là ngẫu nhiên, không mang tính hệ thống. Cũng theo kết quả điều tra, loại tên lửa Iran sử dụng trong 2 cuộc tấn công nhiều khả năng là thuộc dòng Shadr truyền thống mang một đầu nổ duy nhất, không phải tên lửa mang đạn chùm.

Trước đó, giới chức Israel xác nhận hơn 150 người đã bị thương trong 2 cuộc tập kích đạn đạo liên tiếp của Iran nhằm vào 2 thành phố Dimona và Araq ở phía Nam Israel đêm 21/3. Trong đó, Dimona được cho là nơi có đạt sơ sở hạt nhân chiến lược của Israel.