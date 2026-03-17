Đại sứ quán Mỹ tại Iraq tiếp tục bị tấn công

Theo các nguồn tin, hai tiếng nổ lớn liên tiếp được ghi nhận phát ra từ khu vực vùng xanh ở trung tâm Baghdad hồi đêm qua. Trong đó, vụ nổ thứ hai được nghe thấy đồng thời với hoạt động phóng tên lửa phòng không nhằm đánh chặn một vật thể chưa xác định phía trên trụ sở Đại sứ quán Mỹ. Vùng Xanh là nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ cùng nhiều cơ quan đại diện nước ngoài khác.

Khói bốc lên bên trong đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq, ngày 14/3. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.

Sau khi Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch tấn công vào Iran ngày 28/2, Lữ đoàn Hezbollah ở Iraq đã tuyên bố sẽ tập kích các mục tiêu Mỹ để báo thù. Thời gian qua, cơ quan ngoại giao cùng các căn cứ Mỹ ở cả thủ đô Baghdad và thành phố Erbil phía Bắc Iraq, đã nhiều lần bị tập kích. Trong các ngày 5 và 14/3, Đại sứ quán Mỹ đã ban cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân nước này lập tức rời khỏi Iraq để đảm bảo an toàn.

Ngoài Iraq, các căn cứ và lợi ích Mỹ tại nhiều nước Vùng Vịnh khác, cũng đã trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của Iran cùng các nhóm đồng minh.