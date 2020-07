Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: “Ăn miếng trả miếng” trên mọi mặt trận

Ngay sau khi Mỹ chính thức xếp 2 công ty Trung Quốc Huawei và ZTE vào nhóm “mối đe dọa an ninh”, Trung Quốc hôm qua cũng tung đòn trả đũa nhằm vào các hãng truyền thông Mỹ. Với khẳng định Mỹ sẽ không làm ngơ trước việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, có nhiều lo ngại quan hệ giữa hai cường quốc này đang hướng đến một cuộc chiến trang Lạnh mới, với tác động thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối đầu Mỹ-Liên xô trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Logo hãng Huawei. Ảnh: Deccanherald.

Quyết định của Ban Truyền thông Liên bang Mỹ được xem là bước đi tiếp theo hạn chế thiết bị công nghệ 5G do các công ty Trung Quốc sản xuất, tham gia vào hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông của Mỹ. Điều này có nghĩa là khoản tài chính hàng năm của Ủy ban không thể mua, duy trì, cải thiện, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị hay dịch vụ nào do Huawei và ZTE sản xuất, cung cấp.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, đồng thời hoan nghênh quyết định của Ban truyền thông Liên bang Mỹ:‘Mỹ bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các công dân, bao gồm công dân Mỹ tại Hong Kong theo luật Trung Quốc vừa ban hành. Tôi cũng hoan nghênh quyết định của Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ liệt Huawei và ZTE vào các mối đe dọa an ninh quốc gia”.

Việc liệt Huawei và ZTE vào nhóm “mối đe dọa an ninh quốc gia” được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định nhiều nước khác như Anh, Ấn Độ. Chính phủ Anh cũng đang cân nhắc liệu có nên đảo ngược quyết định đưa ra vào tháng 1, cho phép Huawei đóng vai trò nhà cung cấp xây dựng mạng 5G của Anh hay không. Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, các công trình cơ sở hạ tầng cấp quốc gia cần được bảo vệ đúng cách trước những nhà cung cấp từ các “quốc gia thù địch”. Hiện cũng có nhiều thông tin cho rằng Ấn Độ đang cân nhắc loại bỏ các công ty Trung Quốc, trong đó có tập đoàn công nghệ Huawei, ra khỏi các dự án phát triển mạng 5G thế hệ mới của nước này, đặc biệt sau vụ đối đầu tại biên giới.

Quan hệ kình địch Trung Quốc-Mỹ tác động xấu đến an ninh Nam Á ra sao? VOV.VN - Khi hai nước lớn Trung Quốc và Mỹ “quần thảo” trên nhiều mặt trận, địa bàn Nam Á có thể chịu tác động tiêu cực về mặt an ninh.

Tập đoàn Huawei và ZTE chưa có phản ứng trước bước đi của Mỹ, trong khi Trung Quốc hôm qua thông báo biện pháp trả đũa nhằm vào các cơ quan báo chí Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, các biện pháp kiểm soát 4 cơ quan báo chí Mỹ là biện pháp đáp trả cần thiết trước hành vi "chèn ép vô lý" của Mỹ đối với các cơ quan báo chí Trung Quốc.

“Hành động của Mỹ là kết quả của tâm lý và khuynh hướng tư tưởng thời Chiến tranh Lạnh, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của Truyền thông Trung Quốc, can thiệp nghiêm trọng vào việc trao đổi văn hóa bình thường Mỹ-Trung. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức đưa ra các bước đi mới, sửa chữa sai lầm, dừng những hạn chế vô lý đối với truyền thông Trung Quốc”.

Với khẳng định Mỹ sẽ không làm ngơ khi Trung Quốc ban hành luật an ninh Hong Kong cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc này sẽ không có cơ hội hạ nhiệt trong thời gian tới. Trong một động thái phản ứng mới nhất, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật áp đặt trừng phạt với các ngân hàng có giao thương với quan chức Trung Quốc liên quan tới việc đàn áp người biểu tình ở Hong Kong. Có nhiều lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra các bước đi cứng rắn hơn nhằm vào Trung Quốc trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới./.