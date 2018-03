Cảnh đổ nát, tàn khốc ở Đông Ghouta trước khi phiến quân Syria rút lui

Xe tăng quân đội chính phủ Syria xuất hiện ở ngoại vi thị trấn Jisreen ở rìa phía nam của vùng Đông Ghouta vào ngày 11/3/2018. Ảnh: AFP. Một lính xe tăng Syria giơ ngón tay tạo hình biểu tượng chiến thắng khi đi vào al-Shifoniya, Đông Ghouta vào ngày 4/3. Ảnh: AFP. Một chiến binh thuộc lữ đoàn Failaq al-Rahman của lực lượng phiến quân Syria đang nhìn qua ống ngắm của một khẩu súng bắn tỉa bên trong một tòa nhà bị hư hại ở Arbin, vào ngày 15/2. Ảnh: AFP. Người dân nhận được tờ rơi cảnh báo thả từ máy bay của chính phủ vào ngày 11/3. Ảnh: Reuters. Một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 bay phía trên thị trấn Arbin vào ngày 20/2. Ảnh: Getty. Trực thăng tấn công ở khu vực Arbin, Đông Ghouta, vào ngày 20/2. Ảnh: Getty. Chiến đấu cơ Su-17 thả bom khi bay phía trên thị trấn Hamouria nằm ở ngoại vi thủ đô Damascus vào ngày 3/3. Ảnh: AFP. Khói cuộn lên ở thị trấn Kafr Batna vào ngày 11/3 sau một đợt không kích. Ảnh: AFP. Khói bụi ở Đông Ghouta vào ngày 27/2. Ảnh: Reuters. Khói do bom rơi đạn nổ ở thị trấn Hamouriyeh, Đông Ghouta, vào ngày 21/2. Ảnh: Reuters. Ánh lửa và khói bốc lên từ một đợt không kích xuống Đông Ghouta vào tối 23/2. Ảnh: AFP. Lửa bùng lên do chiến sự từ một tòa nhà ở thị trấn Douma vào ngày 10/3. Ảnh: AFP. Đống đổ nát và lửa cháy sau một trận không kích ở Douma, Syria, vào ngày 7/2. Ảnh: Reuters. Lực lượng phòng thủ dân sự dùng vòi rồng để dập lửa tại một khu nhà bên trong thị trấn Douma bị bao vây ở Đông Ghouta. Ảnh: Reuters. Kiểm tra bên trong một tòa nhà sau một đợt không kích vào ngày 8/2. Ảnh: Reuters. Phiến quân Syria ra tín hiệu cho nhau khi ở trên mái các tòa nhà bị hư hại trong giao tranh ở Arbin, vào ngày 15/2. Ảnh: Getty. Cảnh hoang tàn do chiến tranh ở Douma vào ngày 5/3. Ảnh: AFP. Người Syria đi qua những tòa nhà bị phá hủy ở Arbin vào ngày 25/2. Ảnh: Getty. Vùng Đông Ghouta vào ngày 27/2. Ảnh: Reuters. Cử chỉ của một phụ nữ địa phương giữa đống đổ nát và bụi sau một đợt không kích ở Đông Ghouta vào ngày 7/2. Ảnh: Reuters. Lính cứu hỏa Syria dập lửa sau một trận pháo kích ở Douma vào ngày 10/3. Ảnh: Getty. Nhà cửa, xe cộ bị tàn phá. Ảnh: Getty. Người dân ngắm nghía xác một quả tên lửa trên đường phố Douma vào ngày 23/2. Ảnh: Reuters. Trẻ em thu lượm củi từ một cây bị đốn đổ do bom đạn ở Douma vào ngày 9/2. Ảnh: Reuters. Một phiến quân ở Arbin. Trước khi phiến quân rút khỏi Đông Ghouta vào cuối tháng 3 này, người dân bị một số nhóm phiến quân ngăn cản sơ tán khỏi đây. Ảnh: AFP. Thi thể một số nạn nhân chiến tranh tại một nhà xác tạm thời tại một bệnh viện ở Douma vào ngày 4/3. Ảnh: Getty. Xe Hội Chữ Thập Đỏ và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở Ghouta vào ngày 5/3. Đoàn xe đã phải cắt ngắn hành trình và quay trở về do bạo lực tiếp diễn trong vùng. Ảnh: Hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ Syria./.

