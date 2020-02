Cảnh sát Anh nổ súng tiêu diệt nghi can khủng bố

Ngày 2/2, cảnh sát Anh thông báo đã nổ súng bắn hạ một người đàn ông ở quận Streatham, phía Nam thủ đô London do nghi ngờ người này có liên quan đến một vụ khủng bố.



Trên trang Twitter, cảnh sát London cho biết thêm, một số người khác đã bị nghi phạm đâm và vụ việc ban đầu được tuyên bố có liên quan đến khủng bố. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.



Hồi tháng 11/2019, cảnh sát London cũng đã tiêu diệt một người đàn ông sau khi tên này dùng dao đâm chết 2 người và làm 3 người khác bị thương. Tại thời điểm đó, cảnh sát Anh cũng đã coi đây là vụ tấn công khủng bố./.