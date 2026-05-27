Châu Âu đối mặt với đợt nắng nóng lịch sử

Thứ Tư, 10:01, 27/05/2026
VOV.VN - Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng đầu mùa lịch sử do một “vòm nhiệt” gây ra, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ở nhiều quốc gia, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy các nước hành động quyết liệt trước biến đổi khí hậu.

Tại Áo và Italy, tình hình nắng nóng diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Ở Áo đã lên tới 32,7 độ C vào ngày 25/5, trở thành ngày tháng 5 nóng nhất trong hơn 200 năm qua. Các nhà khí tượng dự báo trong tuần này sẽ có khoảng 20 quốc gia châu Âu ghi nhận nhiệt độ vượt trên 30 độ C. Trong khi đó, Italy đã phải ban hành cảnh báo sóng nhiệt đầu tiên của năm. Tại Milan, nhiệt độ dự kiến đạt 35,5 độ C vào ngày 27/5, cao hơn khoảng 9 độ C so với mức trung bình mùa dài hạn.

Ảnh minh họa: Reuters

Cùng thời điểm, Pháp và Anh cũng đang trải qua những ngày nóng kỷ lục. Pháp ghi nhận ngày 25/5 là ngày nóng nhất tháng 5 từ trước đến nay với nhiệt độ trung bình toàn quốc đạt 24,4 độ C, vượt qua kỷ lục tồn tại từ năm 1944. Tổng cộng 352 trạm quan trắc báo cáo nhiệt độ cao kỷ lục, trong đó có mức 37,1 độ C tại vùng Landes phía tây nam. Tại Anh, nhiệt độ tại Vườn Kew ở London chạm mốc 34,8 độ C, lập kỷ lục mới cho tháng 5 kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu từ năm 1944.

Đợt nắng nóng đang gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống người dân. Những đêm nóng bức kéo dài khiến nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và các vấn đề tim mạch tăng cao, đặc biệt đe dọa người cao tuổi, trẻ em và những người mắc các bệnh nền.

Trước tình hình này, các cơ quan y tế công cộng kêu gọi người dân tránh hoạt động ngoài trời vào giờ cao điểm, uống đủ nước, ở trong nhà và đặc biệt theo dõi chặt chẽ người cao tuổi, trẻ nhỏ cùng những người có bệnh lý sẵn. Nhiều quốc gia châu Âu khuyến khích người dân tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm để giảm tải cho lưới điện.

Giới chuyên gia khí hậu đánh giá, đợt nắng nóng hiện nay là kết quả của “vòm nhiệt” - một hệ thống áp cao ổn định giữ luồng không khí nóng từ Bắc Phi bao trùm Tây Âu, ngăn không khí lạnh xâm nhập. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm. Các nhà dự báo thời tiết châu Âu cho biết, đợt nắng nóng sẽ kéo dài suốt tuần này, đạt đỉnh điểm vào ngày 28 và 29/5 trước khi dịu dần vào cuối tuần. Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo, đây có thể là “trạng thái bình thường mới” nếu con người không hành động mạnh mẽ hơn để giảm phát thải khí nhà kính.

Như Hoa/VOV-Praha
Chuyên gia cảnh báo sức khỏe với trào lưu làm thịt một nắng ở ban công nóng 40 độ

VOV.VN - Những ngày trời nóng gần 40 độ C, trào lưu tự làm thịt một nắng tại nhà gây sốt mạng xã hội, nhưng chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn, mất an toàn thực phẩm.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở nhiều nơi đang diễn ra đã phá vỡ mốc lịch sử

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, nắng nóng đặc biệt gay gắt đang diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã phá vỡ mốc lịch sử và là 1 trong 3 đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 5 năm trở lại đây

Nắng nóng đỉnh điểm, người dân ở Phúc Hòa, Bắc Ninh tất bật thu hoạch vải chín sớm

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 5, khi nền nhiệt tại Bắc Ninh liên tục chạm ngưỡng gần 40 độ C, người dân xã Phúc Hòa từ sáng sớm đã tất bật chuẩn bị thu hoạch vải thiều chín sớm với hy vọng vụ mùa thắng lợi.

