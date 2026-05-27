Chuyên gia cảnh báo sức khỏe với trào lưu làm thịt một nắng ở ban công nóng 40 độ

Thứ Tư, 09:17, 27/05/2026
VOV.VN - Những ngày trời nóng gần 40 độ C, trào lưu tự làm thịt một nắng tại nhà gây sốt mạng xã hội, nhưng chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn, mất an toàn thực phẩm.

Những ngày miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm chạm ngưỡng hơn 40 độ C, mạng xã hội xuất hiện trào lưu tự làm “thịt một nắng” ngay tại ban công, sân thượng hay trước hiên nhà.

Nhiều người đem những miếng thịt bò hoặc thịt heo được tẩm ướp sơ rồi phơi nắng, sau đó hào hứng khoe thành phẩm với màu sắc vàng sậm bắt mắt. Họ còn hài hước ví căn hộ của mình như một “xưởng chế biến thịt thủ công” phiên bản chung cư giữa mùa nắng đỉnh điểm.

Trào lưu tự làm “thịt một nắng” tại nhà gây sốt mạng xã hội.

Những video quay cảnh thịt treo lủng lẳng ngoài ban công nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, phía sau trào lưu vui vẻ này lại là những lo ngại không nhỏ về an toàn thực phẩm.

Trả lời Báo điện tử VTC News, Tiến sỹ Vũ Thị Tần, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng cách làm thịt một nắng bằng cách đem cả tảng thịt lớn, dày ra phơi nắng trong vài giờ tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.

Theo chuyên gia, với những miếng thịt dày, ánh nắng chỉ có thể làm bề mặt bên ngoài hơi se lại, trong khi phần bên trong gần như vẫn sống nguyên và chưa được làm khô đúng cách. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao.

“Các loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E.coli, Campylobacter hay tụ cầu vàng có thể đã tồn tại sẵn trong thịt từ khâu giết mổ và bảo quản ban đầu. Khi đem phơi ngoài trời, thực phẩm còn tiếp tục bị nhiễm thêm bụi bẩn, côn trùng, ruồi nhặng hoặc từ chính tay người chế biến, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh”, bà phân tích.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn, mất an toàn thực phẩm.

Nhiều người cho rằng chỉ cần nấu chín lại sau khi phơi là có thể loại bỏ nguy cơ. Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc vi khuẩn sinh sôi trong quá trình phơi kéo dài vẫn có thể khiến thực phẩm biến chất, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nếu chế biến hoặc bảo quản không đúng cách.

Tiến sỹ Vũ Thị Tần cũng cho rằng, nhiều người đang nhầm lẫn giữa cách làm “thịt một nắng” tự phát và các phương pháp bảo quản truyền thống vốn có quy trình nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

“Cá một nắng thường được xẻ mỏng, sống trong môi trường mặn và được ướp lượng muối khá lớn để hạn chế vi khuẩn. Trong khi đó, nhiều người hiện nay chỉ treo nguyên miếng thịt dày ra ngoài nắng mà gần như không ướp đủ muối hay gia vị bảo quản”, bà nói.

Theo bà, ngay cả các loại thực phẩm phơi khô bán trên thị trường cũng phải trải qua quy trình chế biến, bảo quản kỹ lưỡng, thậm chí có biện pháp chống côn trùng và kiểm soát vi sinh. Vì vậy, việc tự ý phơi thịt ngoài môi trường nóng ẩm, nhiều bụi và ruồi nhặng là điều không nên làm theo phong trào.

Chuyên gia cũng nhắc lại cách bảo quản thực phẩm của người xưa như rán thịt rồi ngâm ngập trong mỡ, kết hợp ướp mặn để kéo dài thời gian sử dụng. Hoặc với thịt gác bếp, quá trình hun khói diễn ra liên tục trong thời gian dài giúp hạn chế vi khuẩn phát triển. Đây là những phương pháp khác hoàn toàn với việc chỉ đem thịt ra phơi nắng vài tiếng giữa trời nóng.

Để làm thực phẩm dạng “một nắng” an toàn hơn, chuyên gia khuyến cáo nên thái thịt thật mỏng, tẩm ướp kỹ với muối và gia vị, đồng thời bảo quản ở ngăn đông đúng cách sau khi sơ chế.

Quan trọng hơn, người dân không nên chạy theo các trào lưu chế biến thực phẩm tự phát trên mạng xã hội, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan hiện nay. “Ăn chín, uống sôi vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe, ngoài ra phải bảo quản đúng nhiệt độ và chế biến trong điều kiện vệ sinh an toàn”, bà nhấn mạnh.

Thịt gà để tủ đông bao lâu thì hỏng? Cách bảo quản đúng bạn nên biết

VOV.VN - Thịt gà là thực phẩm quen thuộc nên cần bảo quản đúng cách để giữ tươi ngon và an toàn. Nhiều người thắc mắc thịt gà để ngăn đá được bao lâu và cách lưu trữ thế nào để không giảm chất lượng. Hiểu đúng thời gian và phương pháp bảo quản giúp hạn chế nhiễm khuẩn và sử dụng hiệu quả hơn.

Nhật Thùy/VTC News
Loại thịt thuộc nhóm lành mạnh thế giới, siêu dinh dưỡng lại có nhiều ở chợ Việt

VOV.VN - Ức gà chứa hàm lượng protein chất lượng cao nhưng lại cực kỳ ít calo so với các phần thịt khác. Việc bổ sung ức gà vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn cung cấp các vitamin nhóm B và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

VOV.VN - Ức gà chứa hàm lượng protein chất lượng cao nhưng lại cực kỳ ít calo so với các phần thịt khác. Việc bổ sung ức gà vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn cung cấp các vitamin nhóm B và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi có an toàn khi nấu chín?

VOV.VN - Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được nấu chín có thực sự “vô hại”, hay vẫn âm thầm tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe?

VOV.VN - Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được nấu chín có thực sự “vô hại”, hay vẫn âm thầm tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe?

Đang đau răng vẫn ăn thịt gà: Nên hay không?

VOV.VN - Đau răng khiến nhiều người e ngại khi ăn các món cần nhai như thịt gà. Dù giàu dinh dưỡng, thực phẩm này vẫn có thể làm tăng cảm giác khó chịu nếu chế biến không phù hợp.

VOV.VN - Đau răng khiến nhiều người e ngại khi ăn các món cần nhai như thịt gà. Dù giàu dinh dưỡng, thực phẩm này vẫn có thể làm tăng cảm giác khó chịu nếu chế biến không phù hợp.

