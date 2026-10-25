Châu Âu trải qua mùa hè nắng nóng kỷ lục

Năm 2026 trở thành năm có mùa hè nắng nóng gây chết người nhiều nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Ảnh: AP

Nghiên cứu do Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh dịch tễ London (Anh) công bố mới đây đã tiến hành phân tích dữ liệu nhiệt độ từ 854 khu vực đô thị thuộc 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), cùng với Anh, Na Uy và Thụy Sĩ. Những khu vực được khảo sát là nơi sinh sống của khoảng 40% tổng dân số của cả 30 quốc gia này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, số ca tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng tại những khu vực kể trên trong mùa hè năm nay đã chạm mức cao kỷ lục kể từ năm 2000.

Các nhà khoa học nhấn mạnh, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các thành phố tại châu Âu vẫn chưa có sự thích ứng đầy đủ trước tình trạng nhiệt độ không ngừng tăng cao. Giới chuyên gia khuyến nghị các nước cần khẩn trương tăng cường năng lực ứng phó thông qua hàng loạt biện pháp thiết thực như mở rộng không gian xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và kịp thời cung cấp các dịch vụ y tế cho những nhóm dân cư bị ảnh hưởng.