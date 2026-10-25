English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Châu Âu trải qua mùa hè nắng nóng kỷ lục

Chủ Nhật, 09:21, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một nghiên cứu mới, ước tính có hơn 50.000 người tử vong tại các đô thị ở châu Âu trong những đợt nắng nóng gay gắt càn quét lục địa này trong mùa hè năm nay, biến 2026 trở thành năm có mùa hè nắng nóng gây chết người nhiều nhất từng được ghi nhận tại khu vực.

chau Au trai qua mua he nang nong ky luc hinh anh 1
Năm 2026 trở thành năm có mùa hè nắng nóng gây chết người nhiều nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Ảnh: AP

Nghiên cứu do Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh dịch tễ London (Anh) công bố mới đây đã tiến hành phân tích dữ liệu nhiệt độ từ 854 khu vực đô thị thuộc 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), cùng với Anh, Na Uy và Thụy Sĩ. Những khu vực được khảo sát là nơi sinh sống của khoảng 40% tổng dân số của cả 30 quốc gia này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, số ca tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng tại những khu vực kể trên trong mùa hè năm nay đã chạm mức cao kỷ lục kể từ năm 2000.

Các nhà khoa học nhấn mạnh, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các thành phố tại châu Âu vẫn chưa có sự thích ứng đầy đủ trước tình trạng nhiệt độ không ngừng tăng cao. Giới chuyên gia khuyến nghị các nước cần khẩn trương tăng cường năng lực ứng phó thông qua hàng loạt biện pháp thiết thực như mở rộng không gian xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và kịp thời cung cấp các dịch vụ y tế cho những nhóm dân cư bị ảnh hưởng.

Phương Anh/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nắng nóng, hạn hán đe dọa nguồn cung cấp điện của châu Âu
Nắng nóng, hạn hán đe dọa nguồn cung cấp điện của châu Âu

VOV.VN - Tình trạng thiếu mưa và hạn hán kéo dài đang tác động đến hệ thống cung cấp điện tại châu Âu, đặc biệt là các nhà máy điện hạt nhân và thủy điện, làm giá điện tăng đáng kể.

Nắng nóng, hạn hán đe dọa nguồn cung cấp điện của châu Âu

Nắng nóng, hạn hán đe dọa nguồn cung cấp điện của châu Âu

VOV.VN - Tình trạng thiếu mưa và hạn hán kéo dài đang tác động đến hệ thống cung cấp điện tại châu Âu, đặc biệt là các nhà máy điện hạt nhân và thủy điện, làm giá điện tăng đáng kể.

Nắng nóng và bão tố đồng loạt tấn công Nhật Bản
Nắng nóng và bão tố đồng loạt tấn công Nhật Bản

VOV.VN - Liên tục trong những ngày vừa qua, Nhật Bản phải hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan chồng chéo, bao gồm nắng nóng và bão tố, gây thiệt hại nghiêm trọng về người về tài sản trong bối cảnh thiệt hại do động đất vẫn chưa được khắc phục.

Nắng nóng và bão tố đồng loạt tấn công Nhật Bản

Nắng nóng và bão tố đồng loạt tấn công Nhật Bản

VOV.VN - Liên tục trong những ngày vừa qua, Nhật Bản phải hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan chồng chéo, bao gồm nắng nóng và bão tố, gây thiệt hại nghiêm trọng về người về tài sản trong bối cảnh thiệt hại do động đất vẫn chưa được khắc phục.

Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng
Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng

VOV.VN - Ngày 20/8, giới chức y tế Đức cho biết nước này đã ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng từ đầu mùa hè đến ngày 9/8. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại nước này và vượt qua kỷ lục khoảng 8.900 ca của năm 2018.

Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng

Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng

VOV.VN - Ngày 20/8, giới chức y tế Đức cho biết nước này đã ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng từ đầu mùa hè đến ngày 9/8. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại nước này và vượt qua kỷ lục khoảng 8.900 ca của năm 2018.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ