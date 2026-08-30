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Biến đổi khí hậu làm tăng một tháng nắng nóng nguy hiểm cho 560 triệu trẻ em

Chủ Nhật, 06:22, 30/08/2026
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VOV.VN - Theo nghiên cứu mới đây nhất của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế do Đại học Tự do Brussels (VUB) dẫn đầu, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến khoảng 560 triệu trẻ em trên thế giới phải chịu thêm ít nhất một tháng nắng nóng nguy hiểm mỗi năm.

560 triệu trẻ em đối mặt rủi ro sức khỏe vì nắng nóng

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Science Advances, là phân tích đầu tiên chỉ ra tác động của việc tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu đến các nhóm tuổi khác nhau trên toàn cầu. Trong đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích nguyên nhân để xác định vai trò của biến đổi khí hậu trong các hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời nhấn mạnh, các rủi ro về sức khỏe do biến đổi khí hậu phân bố không đồng đều giữa các thế hệ.

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Ảnh minh họa: Reuters.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên toàn cầu có tới 560 triệu trẻ em từ 0-9 tuổi (khoảng 43% tổng số trẻ em trong nhóm tuổi này) phải chịu thêm ít nhất 30 ngày nắng nóng nguy hiểm mỗi năm vì biến đổi khí hậu do con người gây ra. Con số này gần gấp ba so với khoảng 190 triệu người từ 60 đến 69 tuổi đang phải đối mặt với tình trạng tương tự.

Theo các nhà nghiên cứu, nhiệt độ quá cao cản trở điều hòa thân nhiệt, tăng nguy cơ say nắng, mất nước, suy thận và tổn thương phổi. Ở trẻ em, những tác động này còn mạnh hơn vì cơ thể trẻ đang trong giai đoạn phát triển.

Bà Rosa Pietroiusti, tác giả chính của nghiên cứu và là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Tự do Brussels cho biết, biến đổi khí hậu đang khiến hàng trăm triệu trẻ em trên toàn thế giới phải chịu cái nóng nguy hiểm, gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.

Trẻ em ở các nước đang phát triển hiện nay và trong tương lai phải đối mặt với nguy cơ tiếp xúc với các hiện tượng thời tiết cực đoan cao hơn so với các nước khác. Bên cạnh đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải cùng tình trạng nghèo đói, thiếu nhà ở khiến nhiều trẻ em không có giải pháp để tự bảo vệ khỏi thời tiết nắng nóng.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, để bảo vệ các thế hệ tương lai, các nhà hoạch định chính sách phải khẩn trương và quyết liệt cắt giảm lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch và hạn chế sự nóng lên toàn cầu theo đúng Hiệp định Paris để ngăn chặn những tác động nghiêm trọng do biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, việc tăng mạnh nguồn tài chính trong lĩnh vực khí hậu cho các nước đang phát triển và các biện pháp thích ứng có mục tiêu trên toàn thế giới, bao gồm các kế hoạch hành động chống nắng nóng và cải thiện hệ thống y tế công cộng, sẽ góp phần bảo vệ các thế hệ trẻ trong một thế giới đang ấm lên nhanh chóng.

Như Hoa/VOV-Praha
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