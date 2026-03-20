Châu Âu và Nhật Bản cam kết bảo vệ eo biển Hormuz, ổn định thị trường dầu

Thứ Sáu, 06:19, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhật Bản và các quốc gia hàng đầu châu Âu hôm 19/3 ra tuyên bố chung cho biết sẽ triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường năng lượng, đồng thời sẵn sàng tham gia “những nỗ lực phù hợp” để bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tuyên bố do Tuyên bố từ Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản đưa ra đã lên án các cuộc tấn công của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran chấm dứt ngay các hành động phong tỏa eo biển Hormuz. Các nước cũng cho biết sẽ phối hợp với một số quốc gia sản xuất năng lượng nhằm tăng sản lượng, góp phần bình ổn thị trường.

chau Au va nhat ban cam ket bao ve eo bien hormuz, on dinh thi truong dau hinh anh 1
Tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

"Chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz", tuyên bố chung nêu rõ, đồng thời hoan nghênh cam kết của các quốc gia đang tham gia kế hoạch chuẩn bị.

Bên cạnh đó, tuyên bố chung của các bên cũng đánh giá cao việc xuất kho dự trữ dầu mỏ chiến lược và khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp khác để ổn định thị trường năng lượng, bao gồm hợp tác với các nước sản xuất nhằm gia tăng nguồn cung.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Châu Âu Nhật Bản eo biển Hormuz thị trường dầu mỏ Iran Mỹ xung đột Mỹ Iran Trung Đông
Mỹ đã triển khai thiết bị gì để đối phó với thủy lôi của Iran ở Hormuz?
Vì sao Iran được coi là "pháo đài tự nhiên" khó tấn công nhất Trung Đông?
Mỹ hối thúc Trung Quốc can thiệp giúp mở cửa eo biển Hormuz
